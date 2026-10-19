Christiana Ruggeri, caporedattrice del Tg2, ci ha lasciati a 57 anni, lasciando un’eredità giornalistica, letteraria e umanitaria.

Il panorama dell’informazione italiana ha subito un duro colpo: la giornalista Christiana Ruggeri 57enne, è venuta a mancare improvvisamente. La notizia, annunciata dalla redazione del Tg2, ha suscitato un immediato cordoglio tra colleghi, spettatori e tutti coloro che avevano seguito la sua carriera.

Nata a Roma il 28 gennaio 1969, Ruggeri si era laureata in lettere moderne presso l’Università La Sapienza.

Dopo gli esordi negli anni 1990s presso diverse testate radiofoniche e televisive della capitale, nel 2000 approdò al Tg2, dove avrebbe costruito il suo profilo professionale.

Il percorso professionale al Tg2

Nel corso della sua esperienza al Tg2, Christiana Ruggeri ha ricoperto ruoli di grande responsabilità. Dal 2005, con la rubrica “Tg2 Mistrà”, si affiancò alla conduzione del telegiornale, per poi dirigere per quattro stagioni “Tg2 Costume e società” e le edizioni del weekend.

La sua capacità di alternare reportage su temi internazionali a servizi di approfondimento l’ha resa una presenza imprescindibile della redazione Esteri.

Dalla redazione Esteri alla direzione Scienze

Nel maggio 2025 è stata nominata caporedattrice della redazione Scienze del Tg2, ruolo che ha ricoperto fino al suo decesso. La sua leadership si è distinta per l’approccio rigoroso alle tematiche scientifiche, la capacità di rendere accessibili argomenti complessi e l’attenzione costante alle implicazioni ambientali e sociali.

Impegno letterario e culturale

Oltre alla televisione, Ruggeri ha coltivato una significativa attività di scrittura. A febbraio dello scorso anno ha pubblicato una biografia su Ferdinand Porsche dimostrando una passione per la storia dell’automobile e la capacità di fondere reportage giornalistici con ricerca storica. La sua formazione umanistica e l’amore per la fotografia hanno arricchito ogni sua produzione.

L’interesse per la fotografia e le iniziative sociali

Per vent’anni ha fondato e presieduto l’ONLUS Il Rifugio delle Code Felici dedicata alla lotta al randagismo, e ha ricoperto la vicepresidenza di GreenAccord un’associazione di giornalisti impegnata sui temi ambientali. Queste attività testimoniano il suo impegno costante per il benessere animale e la tutela dell’ambiente.

Le testimonianze del mondo del lavoro

Il sindacato Unirai Figesc ha espresso profondo cordoglio, sottolineando il legame con la famiglia e la “amatissima figlia” della giornalista. Nella nota di lutto è stato ricordato il forte legame di Ruggeri con il Friuli Venezia Giulia, regione per la quale ha realizzato un dossier sui 50 anni dal terremoto, dimostrando ancora una volta la sua dedizione al reportage territoriale.

Il ricordo di Christiana Ruggeri rimane quello di una professionista poliedrica, capace di coniugare rigore giornalistico, passione per la cultura e impegno civile. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo operato continuerà a ispirare le nuove generazioni di comunicatori.