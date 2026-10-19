Il Nikkei scende quasi all’1% mentre l’ansia per AI e chip contagia Tokyo

All’inizio della settimana gli scambi di Tokyo hanno assunto rapidamente un tono negativo, riflettendo le tensioni accumulate sui mercati statunitensi. Gli investitori giapponesi, tradizionalmente sensibili ai movimenti di Wall Street, hanno osservato con attenzione le recenti turbolenze nei settori dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori.

Il sell-off di titoli legati a AI e semiconduttori ha colpito soprattutto gli indici statunitensi, creando un effetto domino che ha raggiunto anche la Borsa di Tokyo.

Questo fenomeno è stato alimentato da preoccupazioni su un eccesso di investimenti in tecnologie ad alta crescita e sulle difficoltà di reperire finanziamenti in un contesto di tassi di interesse più elevati.

L’impatto del sell-off americano sui titoli AI e semiconduttori

Negli Stati Uniti, la pressione si è materializzata in un marcato calo dei titoli tecnologici, spingendo il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) a registrare la sua ottava sessione consecutiva in territorio negativo.

Il perdurante trend al ribasso ha alimentato timori di una possibile saturazione del mercato dei chip, evidenziando la vulnerabilità di un settore che aveva vissuto una crescita esplosiva negli ultimi anni.

Il percorso negativo del Philadelphia Semiconductor Index (SOX)

Il SOX ha chiuso la scorsa seduta con un decremento che si è tradotto in otto giorni di discesa continua.

Tale continuità evidenzia una perdita di fiducia da parte degli investitori, che temono che il rialzo dei costi di produzione e le difficoltà di finanziamento possano erodere la redditività delle aziende del comparto.

Reazioni della Borsa di Tokyo: il Nikkei in rosso

Il principale indice giapponese, il Nikkei ha iniziato la giornata con un calo dello 0,90% attestandosi a 64.735,74 punti pari a una perdita di 588 punti. Il ribasso rispecchia la trasmissione immediata delle preoccupazioni statunitensi sul mercato locale, dove gli operatori hanno ridotto le posizioni in titoli ad alta crescita per limitare l’esposizione al rischio.

Il yen contro dollaro ed euro: un rafforzamento moderato

Nel mercato valutario, lo yen ha mostrato segni di rialzo rispetto al dollaro quotandosi a 157,70 yen per dollaro, mentre rimane stabile sull’euro a 177,10. Un yen più forte può penalizzare le imprese esportatrici giapponesi riducendo i ricavi in valuta estera, ma al contempo può mitigare il costo delle importazioni, fornendo una breve boccata d’aria alle aziende più dipendenti dai beni importati.

Gli occhi degli investitori rimarranno puntati sugli sviluppi negli USA, poiché qualsiasi segnale di stabilizzazione potrebbe influenzare positivamente anche i futures giapponesi.