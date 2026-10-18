Il rapporto tra Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca si è spezzato con la fine della 20ª edizione di Ballando con le Stelle, mentre la conduttrice sta valutando un docu‑film sulla sua vita.

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha chiuso i sipari lo scorso 31 marzo, lasciando un segno indelebile sui protagonisti. Tra i volti più discussi, Barbara d’Urso e il suo maestro di danza Pasquale La Rocca hanno vissuto una sintesi di lavoro, amicizia e una certa tensione mediatica che ha tenuto incollati gli spettatori per due mesi intensi.

Durante la trasmissione i due hanno condiviso momenti di allenamento, aperitivi e cene, alimentando un pubblico ingordo di “dietro le quinte”. Tuttavia, con la chiusura della competizione, la “bolla” che li avvolgeva sembra essersi dissolta, e le dichiarazioni successive hanno messo in luce una nuova realtà.

Fine della sintonia: la testimonianza di Barbara d’Urso

Nel programma Domenica In la conduttrice partenopea ha spiegato che l’intensa quotidianità di prove e decisioni condivise ha creato un attaccamento quasi simbiotico. “Quando finisce la bolla, finisce anche quell’attaccamento con quella persona”, ha affermato, sottolineando che il lavoro intenso è stato la vera causa della loro vicinanza.

Nonostante l’affermazione di una rottura emotiva, Barbara d’Urso ha precisato che il contatto con Pasquale La Rocca è proseguito anche dopo la trasmissione, dimostrando che il rispetto professionale non è stato del tutto cancellato.

Un ultimo scatto pubblicato a primavera, con una didascalia in dialetto napoletano, ha mostrato la loro amicizia ancora viva, almeno fino a quel momento.

La polemica della “gelosia” e il suo epilogo

Il dibattito è esploso sin dal primo episodio del 2026, quando Simona Ventura ha lanciato la domanda se Barbara d’Urso fosse “gelosa” di Pasquale La Rocca e di Ornella Muti. Per due settimane i media hanno alimentato la rumoristica, con entrambe le parti chiamate a commentare.

Alla fine, la conduttrice ha definito il conflitto come una telenovela costruita da terzi, dichiarando di aver “giocato” con le dinamiche e di aver messo fine al copione nella terza puntata. “Ho deciso che era finita, the end”, ha concluso, lasciando intendere che la suspense era più frutto di una sceneggiatura televisiva che di un reale dissidio emotivo.

Nuove prospettive: il docu-film su Barbara d’Urso

Parallelamente al dibattito sul rapporto con Pasquale La Rocca la conduttrice ha attirato l’attenzione di piattaforme di streaming per un possibile docu-film senza filtri. Il progetto, al momento non associato ad una specifica casa produttrice, mira a raccontare la sua infanzia, le difficoltà familiari, il percorso professionale e la vita privata, inclusi matrimoni e figli.

Secondo voci in circolazione, il titolo provvisorio potrebbe essere “Col cuore”, un riferimento al motto che Barbara d’Urso usa per descrivere le sue decisioni. La prospettiva di parlare apertamente della rottura con Mediaset aggiungerebbe un elemento di forte impatto, capace di attirare sia fan che critici.

Nel frattempo, Pasquale La Rocca ha espresso gratitudine verso la conduttrice, definendola una “vera vincitrice” dell’edizione appena conclusa, e ha sottolineato la professionalità che ha portato al palcoscenico. Queste parole, trasmesse da Mara Venier mostrano un rispetto reciproco nonostante le differenze emerse.

Il futuro rimane ancora avvolto nella curiosità, ma la conduttrice sembra pronta a prendere il controllo della narrazione, scegliendo di parlare con il cuore.