Scontri durante il corteo contro il caro vita a Milano: arresti e denunce

Home > Cronaca > Protesta contro il caro vita a Milano, tensione e scontri: scattano gli arresti

Protesta contro il caro vita a Milano, tensione e scontri: scattano gli arresti

Protesta contro il caro vita a Milano, tensione e scontri: scattano gli arresti

La protesta contro il caro vita degenera in scontri a Milano: vetrine danneggiate, agenti feriti e arresti anche tra i minorenni. Ecco il bilancio aggiornato delle violenze.

di Pubblicato il

La mobilitazione contro il caro vita e il caro benzina si è trasformata in una giornata di violenza in diverse città italiane. A Milano, dove si sono concentrati circa 5.000 manifestanti, il corteo è degenerato in scontri con le forze dell’ordine, lancio di pietre e bombe carta, vetrine danneggiate e arredi urbani distrutti. Secondo le prime valutazioni, i danni provocati agli esercizi commerciali e ai locali del capoluogo lombardo ammontano a centinaia di migliaia di euro.

Sala e Piantedosi, scontro politico sulla gestione dell’ordine pubblico

Gli incidenti hanno aperto anche un confronto tra istituzioni sulla gestione della sicurezza. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha osservato: «Troppo pochi agenti, abbiamo sottovalutato il momento», richiamando l’attenzione sulle risorse disponibili per fronteggiare manifestazioni di questo tipo.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha replicato criticando le sue dichiarazioni e sostenendo che il primo cittadino scaricasse la responsabilità sulle forze di polizia, definendo il suo atteggiamento «il solito riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic». Sala ha risposto richiamando la propria esperienza: «Lavoro da 45 anni, vorrei un po’ di decenza».

Dal Partito democratico è arrivata la condanna delle violenze, accompagnata dalla richiesta di non confondere i responsabili degli scontri con chi ha partecipato pacificamente alla mobilitazione. La segretaria Elly Schlein, intervenendo all’assemblea nazionale del partito a Roma, ha dichiarato: «Noi non c’entriamo niente con i delinquenti», ribadendo che gli autori dei danneggiamenti sono stati sempre condannati. Ha poi aggiunto: «Non si possono usare i violenti per coprire la voce di migliaia di persone che pacificamente protestano perché non riescono più a vivere».

Schlein ha inoltre sottolineato che chi scende in piazza per denunciare le difficoltà economiche deve essere ascoltato e non criminalizzato: «In concreto la vita degli italiani che oggi sono in piazza più poveri, più incazzati di ieri e vanno ascoltati. Non criminalizzati». Una posizione che punta a distinguere la protesta sociale dagli episodi di violenza, mentre proseguono gli accertamenti per individuare le responsabilità individuali e ricostruire la dinamica degli scontri.

Scontri durante il corteo contro il caro vita a Milano: arresti e denunce

La manifestazione promossa dal comitato Italia in piazza era cominciata nel cuore di Milano, con un raduno in piazza Duomo a cui avevano preso parte soprattutto ragazzi, anche giovanissimi. I partecipanti avevano intonato l’Inno d’Italia e scandito slogan contro il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tra le bandiere italiane comparivano anche quelle palestinesi, mentre gli striscioni richiamavano la necessità di destinare più risorse alle famiglie anziché alle guerre.

La situazione è precipitata nel corso del pomeriggio, quando una parte dei manifestanti ha iniziato a devastare il centro cittadino. Cestini rovesciati, tavolini e sedie utilizzati come oggetti contundenti, transenne spostate, vetrine infrante e pietre lanciate contro gli agenti hanno trasformato la mobilitazione in una serie di scontri. Sono state danneggiate anche alcune pensiline ATM e le vetrate di edifici storici.

Secondo la ricostruzione, come riportato da Rai News, alcuni partecipanti si erano presentati con fumogeni, bombe carta e guanti, mentre altri sarebbero stati coinvolti dopo i primi tafferugli e la diffusione degli appelli sui social. Il risultato è stato un’escalation che ha richiesto l’intervento degli agenti in più punti del centro. A Milano, 72 persone sono state accompagnate in Questura: al termine degli accertamenti sono stati arrestati 17 soggetti, sette italiani, cinque stranieri e cinque minorenni, mentre 22 giovani sono stati denunciati. Il bilancio locale riportato dalle autorità indica 104 feriti tra gli appartenenti alle forze dell’ordine. Le stime economiche sui danni variano a seconda delle fonti: una prima valutazione supera il mezzo milione di euro, mentre Unimpresa ha indicato per Milano una cifra di circa 860mila euro.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app