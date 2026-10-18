Un drone ucraino ha colpito il terminale petrolifero di San Pietroburgo, provocando un incendio, un morto e 15 feriti.

Il 18 ottobre una squadra di droni provenienti dall’Ucraina ha colpito infrastrutture strategiche nella zona di San Pietroburgo, provocando un violento incendio al terminale petrolifero e a un deposito di carburante.

Le autorità locali hanno confermato un decesso e quindici feriti, tutti coinvolti nell’emergenza scaturita dagli spruzzi d’incendio che hanno imperviato anche alcuni magazzini industriali della zona.

Dettagli sull’attacco e danni alle strutture private

Il governatore Alexander Beglov ha dichiarato che le fiamme hanno interessato il terminale petrolifero di San Pietroburgo, un deposito di carburante e diversi magazzini industriali. Le cause precise dell’esplosione non sono ancora state chiarite, ma il collegamento a un’azione con droni è stato confermato dalle forze di difesa.

Il caso di Ozon e VK

Il gigante dell’e-commerce Ozon ha comunicato che il proprio hub logistico nella città è stato gravemente danneggiato dal fuoco. Parallelamente, il gruppo internet VK ha subito un attacco al data centre situato nella regione di Leningrado; nonostante il danno, i servizi online sono rimasti operativi, come garantito dall’azienda.

Risposta delle forze di difesa russe

Il Ministero della Difesa ha annunciato di aver abbattuto 1.015 droni ucraini nelle ore notturne, impedendo ulteriori colpi su altre località. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha commentato che “Il regime di Kiev resiste, ma non può modificare il corso degli eventi”, sottolineando la determinazione russa a contrastare le incursioni aeree.

Il produttore ucraino di droni Fire Point ha, dal canto suo, confermato di aver colpito il data centre di VK, definendo l’azione “parte integrante della campagna di difesa contro le strutture strategiche russe”. La combinazione di questi fatti evidenzia la crescente intensità dei combattimenti a distanza tra Mosca e Kiev.