Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales si sono affrontati nella serata del 17 ottobre, con risultati di ascolti molto vicini ma diversi a seconda della fascia oraria.

Il sabato 17 ottobre 2026 ha riservato una nuova sfida di ascolti tra due delle produzioni più amate della televisione italiana: Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Si Que Vales su Canale 5. Entrambi i programmi hanno spopolato, ma i dati hanno mostrato divergenze significative a seconda della fascia oraria considerata.

Nel palinsesto in prima serata, Ballando con le Stelle ha attirato 2.421.000 spettatori corrispondenti a un share del 24,8%.

Il talent di Milly Carlucci è rimasto al di sopra della soglia dei 2 milioni, confermando la solidità della trasmissione anche dopo vent’anni di storia. Dall’altra parte, Tu Si Que Vales ha registrato 3.342.000 spettatori con un share del 24,4% nella stessa fascia di sovrapposizione, dal momento che i due programmi sono andati in onda contemporaneamente dalle 21:25 alle 00:19.

Dati della serata del 17 ottobre 2026

Il confronto diretto, basato sul periodo di sovrapposizione ha messo in evidenza un vantaggio di 226.000 spettatori per Canale 5. Il share di Tu Si Que Vales è stato infatti superiore di 1,7 punti percentuali rispetto a quello di Ballando con le Stelle (24,4% vs 22,7%).

In termini di gradimento, però, la prima serata di Ballando con le Stelle ha comunque mantenuto il titolo di più visto nella fascia iniziale del weekend.

Oltre ai due programmi protagonisti, la serata ha visto altri risultati interessanti: Affari Tuoi in access prime-time ha raccolto 4.010.000 spettatori (23,8% di share), superando La Ruota della Fortuna (3.629.000 spettatori, 21,6%). Nel preserale, Reazione a Catena ha dominato con 3.580.000 spettatori (24,7% di share) contro Caduta Libera di Canale 5 (2.045.000 spettatori, 15,3%).

Andamento dei due format negli ultimi mesi

Il risultato del 17 ottobre si inserisce in un trend più ampio. Ballando con le Stelle ha registrato nei precedenti sabati:

– 3 ottobre 2026: 2.479.000 spettatori (share 24,3%);

– 3 ottobre 2026 (prima puntata della stagione): 2.485.000 spettatori (share 25,6%).

Questi numeri indicano una leggera flessione del share rispetto al debutto, ma rimangono al di sopra del 24%.

Per Tu Si Que Vales i dati mostrano una crescita stabile:

– 10 ottobre 2026: 3.477.000 spettatori (share 24,6%);

– 3 ottobre 2026: 3.403.000 spettatori (share 25,5%).

Il programma di Maria De Filippi ha quindi consolidato la sua posizione, spezzando il record di quota di share già raggiunto nella prima puntata della stagione.

Storia dei dati di ascolto di Ballando con le Stelle

Dal 2005, quando la prima edizione ha raccolto 6.357.000 spettatori con un share del 28,72% la trasmissione ha attraversato alti e bassi ma ha saputo mantenere una media sopra il 20% di share. Nei momenti di punta, come la 11ª edizione (5 marzo 2016) ha registrato 4.014.000 spettatori (19,05% di share), mentre l’edizione più recente, la 20ª (11 ottobre 2025), ha totalizzato 2.090.000 spettatori (share 24,12%).

Storia dei dati di ascolto di Tu Si Que Vales

Il format lanciato nel 2014 ha conosciuto grandi successi: la prima edizione ha attirato 4 581 000 spettatori (share 21,78%). I picchi più alti si sono verificati nelle stagioni 5 e 6 (2018-2019), con oltre 5 milioni di telespettatori e share superiori al 28%. Anche se negli ultimi anni i numeri assoluti sono diminuiti (ad esempio 3 996 000 spettatori nella dodicesima edizione del 2025), lo share è rimasto costante sopra il 25%.