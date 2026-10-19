Calizzano, auto travolge i pedoni e uccide una 77enne: la vittima stava rientrando dalla festa con il marito e il nipote.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Calizzano, in provincia di Savona, dove Ivana Melogno, 77 anni, è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre tornava a casa con il marito e il nipotino. La vettura, guidata da una novantenne, avrebbe improvvisamente sbandato, investendo alcuni pedoni lungo la strada. Inutili i tentativi di rianimazione: aperta un’indagine per omicidio stradale per chiarire le cause dell’incidente.

Calizzano, auto sbanda e travolge i pedoni: muore Ivana Melogno, 77 anni

La Festa d’Autunno di Calizzano, in provincia di Savona, si è conclusa con una tragedia. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, Ivana Melogno, 77 anni, è stata investita e uccisa da un’auto mentre rientrava a casa con il marito, Angelo Tabò, e il nipotino.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Calizzano a Bardineto, in via XXV Aprile, nei pressi di una pizzeria e a poche centinaia di metri dal luogo in cui era in corso la 34ª edizione della manifestazione autunnale.

La donna stava camminando sul margine della carreggiata insieme ai familiari e ad altri visitatori quando, dalla direzione di Bardineto, è arrivata una vettura che procedeva in modo irregolare, spostandosi da una parte all’altra della strada.

Alla guida c’era una novantenne residente ad Albenga, accompagnata da un’amica. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, la conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo: dopo aver urtato un muro sul lato destro, l’auto ha invaso la corsia opposta, travolgendo le persone che si trovavano dall’altra parte della carreggiata. Angelo Tabò avrebbe cercato di mettere in salvo il nipote, rimanendo lievemente ferito, mentre la moglie è rimasta schiacciata tra il veicolo e il muro. Il bambino è uscito illeso dall’incidente, ma ha assistito alla drammatica scena insieme al nonno.

Inutili i tentativi di rianimazione, ferito anche un altro passante: indagini in corso

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Calizzano e della Croce Verde di Murialdo, insieme all’automedica del 118. Le condizioni di Ivana Melogno sono apparse subito gravissime: i sanitari hanno tentato di rianimarla e di stabilizzarla per consentirne il trasferimento con l’elisoccorso Grifo, allertato da Albenga, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro pedone, trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti. Il marito e il nipote della vittima, pur non avendo riportato gravi conseguenze fisiche, sono rimasti profondamente scossi.

La notizia ha colpito duramente l’intera comunità di Calizzano, che stava vivendo una giornata dedicata alla festa e alla socialità. Il sindaco Pierangelo Olivieri ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto: «Una tragedia immane, in un giorno di festa che si è improvvisamente trasformato in un giorno di lutto per tutta la comunità». Il primo cittadino ha ricordato anche il legame della vittima con il paese, aggiungendo: «Ci eravamo salutati in festa, con Ivana, col marito Angelo una famiglia molto conosciuta e radicata a Calizzano. Non ci sono parole».

Sull’incidente è stata aperta un’indagine per omicidio stradale. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello schianto e chiarire perché la novantenne alla guida abbia perso il controllo dell’automobile.