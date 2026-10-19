Tragedia a Montesano Salentino, nel Leccese, dove un incidente in moto è costato la vita a due uomini di 51 e 52 anni. I due stavano percorrendo via Bosco Belvedere quando il mezzo è uscito di strada, schiantandosi contro un muretto a secco.

Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri sulla dinamica dell’incidente a Montesano Salentino

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, arrivati sul luogo dell’incidente in pochi minuti.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per i due uomini non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Specchia, affiancati dai militari della Compagnia di Tricase, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Restano da accertare le cause che hanno portato la moto a uscire di strada.

Montesano Salentino, due uomini muoiono in moto contro un muretto a secco

Ancora una tragedia sulle strade del Salento. Come riportato da Lecce Prima, nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre, Silvano Tempesta, 51 anni, e Mario Rago, 52 anni, entrambi residenti a Montesano Salentino, hanno perso la vita in un grave incidente stradale.

I due viaggiavano a bordo di una Yamaha YZF 600 lungo via Bosco Belvedere, una strada di campagna che collega il territorio di Montesano Salentino con quello di Ruffano, in provincia di Lecce. Il sinistro si sarebbe verificato poco dopo le 18, quando la motocicletta, condotta da Tempesta, che ne era anche il proprietario, avrebbe perso aderenza con l’asfalto. Il mezzo è quindi uscito dalla carreggiata, terminando la corsa contro un muretto a secco che costeggia la strada. L’impatto è stato estremamente violento e, secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero altri veicoli coinvolti.