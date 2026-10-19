Anna Carpenter, 24 anni, lavora come baby sitter notturna negli Stati Uniti e in un mese è arrivata a guadagnare sino a 8mila euro.

Dagli Stati Uniti, precisamente da Houston, in Texas, arriva la storia incredibile di Anna Carpenter, 24 anni che, lavorando come baby sitter notturna è arrivata a guadagnare sino a 8mila euro al mese. Il suo racconto a People.

Guadagna 8mila euro al mese lavorando come baby sitter notturna: la storia di Anna

Anna Carpenter, 24 anni, è di Houston, in Texas, ma nel 2027 si traferirà a San Diego, in California.

Dal lunedì al venerdì lavora come baby sitter notturna, guadagnando dai 39 ai 43 euro all’ora. A ciò vanno anche sommati i compensi per eventuali compiti aggiuntivi e trasferte. Pensate che in un mese è arrivata a guadagnare sino a 8mila euro. Anna ha voluto raccontare ciò che fa a People, specificando che prima faceva la tata notturna, poi ha preso le certificazioni come duola, ovvero quella figura che supporta la madre e la famiglia nel percorso perinatale, e come specialista dell’assistenza ai neonati.

Il suo turno inizia alle ore 21:00 e temine circa alle ore 10:00 e in pratica fa quello che dovrebbero fare i genitori. Spesso fa anche bucato e lava i piatti. Il lavoro di solido è durante la settimana ma a volte fa anche i weekend. Cresciuta con ben 9 fratelli, la sua è una vera e propria passione, ovvero quella di lavorare con i neonati.

La storia di Anna Carpenter: il video dei guadagni

In un video pubblicato sui social, Anna Carpenter ha raccontato che ha settembre ha lavorato dalle quattro alle sei notti arrivando a guadagnare 6.640 dollari, a cui si aggiungono 2.750 dollari er aver seguito una famiglia in vacanza. Il totale è quindi di 9.390 dollari. A ciò si aggiungono gli introiti come consulente duola, per i post sui social, i contratti degli sponsor eccetera. In un mese alla fine è arrivata a guadagnare quasi 16mila euro!