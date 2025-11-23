Da noi a ruota libera: tutte le anticipazioni e gli ospiti imperdibili del 23 novembre

La puntata di domenica 23 novembre di "Da noi a ruota libera" offre un eccezionale parterre di ospiti e storie emozionanti. Non perdere l'opportunità di scoprire conversazioni intriganti e momenti indimenticabili!

Il programma Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, torna in onda domenica 23 novembre alle 17.20 su Rai 1 con un episodio ricco di ospiti e temi di grande rilevanza sociale. Questa puntata sarà dedicata a storie di resilienza, arte e sensibilizzazione, unendo intrattenimento e riflessione.

Ospiti d’eccezione

Tra i volti noti che parteciperanno alla trasmissione, spiccano nomi come Alessandro Preziosi, Paolo Belli, Anastasia Kuzmina, Barbara Alberti, Moira Cucchi e Massimo Giusti.

Ciascuno di loro porterà la propria esperienza, condividendo storie personali e messaggi significativi.

Alessandro Preziosi e la nuova serie Sandokan

Alessandro Preziosi, attore di fama, interpreterà Yanez de Gomera nella nuova serie Sandokan, in onda su Rai 1 a partire dal 1° dicembre. L’attore fornirà dettagli sul suo percorso di preparazione per questo personaggio iconico, che ha segnato la storia della televisione italiana. Inoltre, Preziosi discuterà l’importanza di riportare in scena un classico come Sandokan, che ha influenzato generazioni di spettatori.

Storie di coraggio e resilienza

Un momento particolarmente toccante della puntata sarà dedicato a Moira Cucchi, una donna che ha affrontato la violenza domestica. Insieme a Barbara Alberti, Moira racconterà il suo viaggio del coraggio, un percorso di rinascita intrapreso grazie al sostegno dei suoi figli. La sua testimonianza mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di chiedere aiuto e di rompere il silenzio, sottolineando la necessità di reti di supporto per le vittime di violenza.

Il messaggio di prevenzione

La storia di Moira non è solo un racconto personale, ma un appello a tutte le donne che vivono situazioni simili. In un contesto in cui la violenza di genere rappresenta un tema attuale, la sua presenza in trasmissione sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’ascolto, elementi fondamentali per contrastare questi fenomeni.

Un’attenzione particolare alla tecnologia

Insieme a Massimo Giusti, psicologo e volto noto della televisione, si discuterà dello spot Uno smartphone per amico. Questa iniziativa mira a promuovere un uso consapevole del cellulare tra i giovani. Il progetto fa parte di una campagna più ampia, lanciata dalla Rai in collaborazione con il Dipartimento delle politiche contro la droga e le dipendenze, per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati a un uso eccessivo della tecnologia.

Giusti offrirà un’analisi approfondita sul ruolo degli smartphone nella vita quotidiana dei ragazzi. Sarà evidenziato come un uso consapevole possa contribuire a una crescita più sana e equilibrata. La questione dell’uso della tecnologia è cruciale, soprattutto in un’epoca in cui gli smartphone sono diventati parte integrante della vita quotidiana.

La puntata di Da noi a ruota libera del 23 novembre si preannuncia come un appuntamento imperdibile, capace di intrecciare momenti di intrattenimento con riflessioni su temi di grande attualità. Sotto la conduzione di Francesca Fialdini, il programma si conferma un punto di riferimento per il pubblico, affrontando questioni importanti con un approccio empatico e coinvolgente.