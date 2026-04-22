Tregua estesa e negoziati mancati: cosa succede tra Usa e Iran dopo Islamabad

Tregua estesa e negoziati mancati: cosa succede tra Usa e Iran dopo Islamabad

I colloqui fissati a Islamabad il 21 aprile 2026 non si sono svolti: il vicepresidente Usa ha annullato il viaggio e l'Iran ha rifiutato le condizioni americane, mentre la tregua è stata prorogata

Il tentativo di mediazione avviato per porre un freno alle ostilità tra Stati Uniti e Iran ha subito un brusco stop il 21 aprile 2026: i colloqui ormai attesi a Islamabad non si sono tenuti e la delegazione di Teheran insieme al vice presidente statunitense non sono partiti per il Pakistan. L’amministrazione americana ha deciso di prolungare il cessate il fuoco, mentre dalla Repubblica Islamica sono arrivate accuse di condizioni inaccettabili.

Il rinvio dei negoziati e le decisioni di Washington

Secondo fonti statunitensi riportate dalla stampa internazionale, il viaggio del vicepresidente JD Vance è stato sospeso e in seguito cancellato a tempo indeterminato. Il presidente Donald Trump ha annunciato via social la proroga del cessate il fuoco fino a quando non verrà formalizzata una proposta da parte dell’Iran e fino al completamento delle discussioni “in un senso o nell’altro”.

Questa mossa, pur mantenendo una finestra diplomatica aperta, ha alimentato sospetti a Teheran che l’estensione serva a guadagnare tempo.

Le ragioni ufficiali degli Stati Uniti

La Casa Bianca ha motivato la proroga spiegando la necessità di attendere la presentazione di una proposta concreta dall’altra parte e di evitare una ripresa immediata dei combattimenti.

Per Washington l’obiettivo dichiarato resta raggiungere un accordo che limiti minacce strategiche come quelle associate allo Stretto di Hormuz e alle capacità nucleari iraniane. Tuttavia, fonti interne hanno ammesso che senza segnali di progresso il viaggio a Islamabad non aveva senso logistico e politico.

La posizione di Teheran e le accuse di stratagemma

Lo Stato iraniano ha respinto le condizioni avanzate dagli Usa, in particolare quelle relative al controllo delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz e al destino del programma nucleare. La televisione di regime ha definito l’estensione del cessate il fuoco una mossa unilaterale e, in alcuni ambienti politici, si è parlato di un “stratagemma” per preparare un eventuale attacco a sorpresa. Funzionari e consiglieri parlamentari iraniani hanno sottolineato che persiste la necessità di vedere il blocco ai porti iraniani rimosso prima di sedersi a un tavolo negoziale.

Pressioni interne e ruolo delle Guardie

Fonti citate dalla stampa indicano che le Guardie della Rivoluzione hanno esercitato pressioni sui negoziatori affinché non accettassero colloqui sotto ricatto, richiedendo la fine del blocco navale imposto dagli Stati Uniti come condizione preliminare. Questo contrasto interno ha contribuito all’indecisione sulla partenza della delegazione e al mancato incontro a Islamabad, rendendo più fragile qualsiasi processo diplomatico.

Opzioni sul tavolo e rischi economici

Al momento si profilano due possibili scenari: un proseguimento della strategia di pressione reciproca con il mantenimento del blocco americano sui porti iraniani e delle restrizioni iraniane nello Stretto di Hormuz, oppure la ricerca di un’intesa temporanea e riservata sulla libera navigazione per consentire la ripresa dei colloqui. Entrambe le strade comportano costi: uno stallo prolungato graverebbe sull’economia regionale e globale, mentre ogni ispezione navale rischia di degenerare in incidenti non pianificati.

La via diplomatica e l’azione europea

Nel frattempo l’Unione Europea si è mossa per preparare nuove misure contro chi ostacola la libera navigazione nello Stretto: l’alto rappresentante Kaja Kallas ha annunciato l’elaborazione di sanzioni che dovrebbero essere formalizzate in sede di Consiglio Affari Esteri. L’ipotesi di misure aggiuntive dimostra come anche attori terzi tentino di contenere un conflitto che ha ripercussioni multilaterali.

In assenza di un appuntamento a Islamabad, il futuro del negoziato resta incerto: la proroga del cessate il fuoco lascia aperta una finestra diplomatica, ma la diffidenza reciproca e le condizioni poste da Teheran rischiano di trasformarla in una tregua fragile. Gli osservatori continueranno a monitorare segnali concreti, dalla proposta formale iraniana alla disponibilità statunitense a rinegoziare le condizioni sui blocchi navali.