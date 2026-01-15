Il video di Donald Trump che si addormenta durante la cerimonia alla Casa Bianca per la firma della legge sull’alimentazione scolastica ha rapidamente fatto il giro dei media. Non è un episodio isolato: negli ultimi mesi il presidente era già apparso visibilmente assonnato in altri eventi pubblici, sempre nello Studio Ovale, una volta a dicembre e un’altra a novembre, attirando l’attenzione di fotografi, giornalisti e oppositori.

Donald Trump assonnato in diretta: non è la prima volta nello Studio Ovale

Il ripetersi di episodi simili ha acceso un vivace dibattito pubblico, generando interpretazioni contrastanti tra sostenitori e critici del presidente. C’è chi ha visto nel gesto di Donald Trump un segnale di vulnerabilità, chi invece lo ha considerato una reazione naturale alla stanchezza durante una giornata istituzionale intensa.

Già in un episodio analogo dello scorso dicembre, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva sottolineato: “Il presidente stava ascoltando attentamente e stava guidando la riunione”, rimarcando la concentrazione formale del capo di Stato.

Tuttavia, come osservano diversi esperti di comunicazione politica, “nell’era dei social media, il linguaggio non verbale spesso supera quello verbale”, e anche un breve momento di distrazione può assumere immediata risonanza mediatica. Così, la firma di una legge apparentemente ordinaria si è trasformata in un episodio di discussione pubblica, dove l’impatto visivo ha preso il sopravvento sulla sostanza politica.

Donald Trump si addormenta nello Studio Ovale e una bambina lo scopre: il video

La Casa Bianca è stata teatro di un episodio inaspettato durante la cerimonia di firma della nuova legge sull’alimentazione scolastica, che permette alle scuole pubbliche di servire nuovamente latte intero e latte parzialmente scremato. Mentre il Segretario all’Agricoltura Brooke Rollins illustrava i dettagli del provvedimento, affiancata dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. e dall’ex ministro Ben Carson, l’attenzione delle telecamere si è concentrata su un gesto inatteso: Donald Trump è apparso più volte con gli occhi chiusi, dando l’impressione di essere visibilmente affaticato.

La scena non è passata inosservata, soprattutto grazie a una bambina in prima fila che, osservando il presidente, ha sussurrato alla madre: “Si è addormentato”. Le immagini, trasmesse in diretta, hanno catturato ogni istante: il capo inclinato, lo sguardo abbassato e la mimica immobile hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media e degli spettatori, oscurando per alcuni secondi il contenuto stesso della legge.