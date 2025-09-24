Lo scorso 3 aprile la sciatrice ha rimediato la frattura scomposta di tibia e perone e la rottura del legamento crociato.

Federica Brignone, come saprete, lo scorso mese di aprile ha rimediato un terribile infortunio. Ecco le sue parole a distanza di 5 mesi.

Federica Brignone e il terribile infortunio

Milano-Cortina 2026 è ormai alle porte e siamo tutti in attesa di sapere se la nostra sciatrice Federica Brignone ci sarà o meno. Il 3 aprile scorso, Federica ha rimediato la frattura scomposta di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Un infortunio terribile per una sciatrice. Ecco cosa ha detto in una intervista al Corriere della Sera quando ha saputo di dover essere operata una seconda volta: “non camminavo bene, non salivo le scale, il ginocchio era gonfio. Mi sono detta: ancora così dopo 4 mesi? D’altra parte non sono mancate fasi opposte, spesso mi sono sentita forte, reattiva, positiva. Insomma, combattente come sono io.“

Federica Brignone: “Non so se ce la farà a tornare”

Sempre intervistata dal Corriere della Sera, la sciatrice Federica Brignone è consapevole della possibilità di non farcela a tornare: “con quello che è successo, sì. In quel caso potrei considerare il ritiro? Per come sono fatta io non so se lascerei. Probabilmente direi: “ok, quest’anno non ce la faccio, ma ci riprovo.” Secondo quando detto dalla Brignone, le tempistiche per il suo recupero andrebbero oltre Milano-Cortina 2026, anche se lei vorrebbe provare a fregare il tempo: “quando tornerò a sciare e gareggiare? Ancora non lo so.” Federica ovviamente spera di farcela per i Giochi, sennò ha comunque detto di essere felice dell’idea di fare comunque la portabandiera.