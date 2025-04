Federica Brignone ha condiviso un toccante aggiornamento con i suoi follower su Instagram, pubblicando una foto dal letto dell’ospedale ‘La Madonnina’, dove è stata operata giovedì sera a seguito di un grave incidente sugli sci. Con un messaggio di forza e determinazione, la campionessa di sci ha voluto rassicurare i suoi sostenitori, mostrando il suo spirito combattivo durante il difficile momento di recupero. L’incidente, che ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e gli appassionati, non ha intaccato la sua voglia di tornare in pista il prima possibile.

Sergio Mattarella chiama Federica Brignone dopo l’incidente

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto manifestare la sua solidarietà a Federica Brignone, campionessa della Coppa del Mondo assoluta di sci, dopo il grave incidente che l’ha colpita giovedì scorso.

La giovane atleta è infatti caduta in pista, riportando una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, insieme alla rottura del legamento crociato anteriore.

Preoccupato per le sue condizioni, il Capo dello Stato ha chiamato personalmente la campionessa per informarsi sul suo stato di salute e porgerle gli auguri di una pronta guarigione, esprimendo vicinanza e incoraggiamento in questo momento difficile dopo l’incidente avvenuto in Val di Fassa.

Le parole di Federica Brignone dopo il grave incidente sugli sci

Federica Brignone ha scelto di affidare ai social le sue prime parole dopo la grave caduta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa.

La campionessa, 34 anni, ha iniziato esprimendo il suo ringraziamento a chi l’ha soccorsa: ha voluto rivolgere un pensiero speciale al personale che l’ha assistita in pista, a coloro che l’hanno aiutata a Trento, all’equipe medica della FISI che l’ha operata e a chi si sta prendendo cura di lei alla Clinica La Madonnina.

In chiusura, la Brignone ha ringraziato anche tutti coloro che le hanno scritto, sottolineando di essere fortunata ad avere tanti amici che la fanno ridere e la tengono compagnia in questo difficile momento. La campionessa, che ha recentemente vinto la sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, oltre a due Coppe di specialità, ha mostrato il suo spirito positivo nonostante l’incidente.

“Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio! Questa volta l’ho fatta grossa (in negativo)”.

Federica Brignone ha spiegato che nel momento più felice della sua carriera non si aspettava un incidente del genere, dato che le mancava ancora un mese di lavoro che non vedeva l’ora di affrontare. Ha aggiunto che ora dovrà affrontare una nuova sfida, nella quale metterà tutto se stessa, come sempre.

“Le condizioni della pista e della neve erano ottime, stavo bene e se tornassi indietro rifarei tutto uguale cercando però di non cadere“.

La vicinanza della famiglia non si è fatta attendere. Davide Brignone ha spiegato a La Stampa di essere dispiaciuto nel vedere Federica ferma, poiché non può fare ciò che ama, cioè sciare, e che questa sarà una situazione difficile per lei. La madre, invece, ha ricordato che fin da bambina Federica è sempre guarita rapidamente da tutti gli infortuni, e si augura che anche stavolta possieda la stessa capacità di recupero. Al TGR della Lombardia, ha aggiunto che vederla in queste condizioni l’ha rassicurata abbastanza.

Federica Brignone, esito positivo dell’operazione: l’annuncio dei medici

Nel comunicato stampa diffuso dall’equipe medica, si spiega che l’intervento è perfettamente riuscito e che si è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio.

I medici hanno inoltre rilevato la rottura del legamento crociato anteriore, la cui valutazione avverrà nelle prossime settimane. La campionessa del mondo di supergigante a Saalbach 2025 e fresca vincitrice della Coppa del Mondo inizierà il percorso riabilitativo già nei prossimi giorni.