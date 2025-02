Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di slalom gigante ai Mondiali di sci di Saalbach-Hinterglemm, in Austria, aggiungendo un altro straordinario capitolo alla sua carriera.

Federica Brignone conquista l’oro nello slalom gigante ai Mondiali: la sua quinta medaglia mondiale

Si tratta della sua quinta medaglia mondiale, la terza in gigante, una delle discipline più tecniche dello sci alpino. In questa edizione dei Mondiali, la 34enne aveva già ottenuto l’argento nel Super G, un risultato che conferma come la sua stagione sia una delle migliori di sempre, con cinque vittorie già all’attivo in Coppa del Mondo.

Le gare di slalom gigante, che prevedono curve frequenti ma non troppo ravvicinate, si svolgono su due manche, con il tempo complessivo determinato dalla somma dei tempi di entrambe le prove. Federica Brignone ha dominato la prima manche, chiudendo con un vantaggio di 67 centesimi sulla neozelandese Alice Robinson e 1,24 secondi sulla statunitense Paula Moltzan. Nella seconda manche, partendo per ultima, ha potuto gestire il suo ampio vantaggio. Nonostante una buona prestazione di Robinson, Brignone ha fatto ancora meglio, ottenendo il miglior tempo anche nell’ultima discesa, concludendo la gara con 90 centesimi di vantaggio sulla neozelandese e 2,62 secondi su Moltzan.

Federica Brignone, una carriera da leggenda: dall’argento del 2011 all’oro mondiale del 2023

I Mondiali di sci, che si svolgono ogni due anni in località diverse, sono uno degli eventi più prestigiosi della disciplina, con una gara per ogni specialità. La carriera di Brignone è costellata di successi, iniziata con la sua prima medaglia mondiale, un argento nel gigante a Garmisch-Partenkirchen nel 2011. Dopo undici anni senza altre medaglie mondiali, nel 2023 ha vinto l’oro in combinata e l’argento in gigante a Courchevel-Méribel. I suoi successi più recenti includono anche il trionfo nella Coppa del Mondo nel 2020 (unica italiana finora a riuscirci) e medaglie olimpiche nel 2022. Ora, con il nuovo oro mondiale, Brignone si conferma una delle più grandi sciatrice italiane di tutti i tempi.