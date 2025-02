Un progetto ambizioso che trasformerà l'ex Scalo Porta Romana in un hub per studenti

Un progetto innovativo per il futuro

Il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026 rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per la città di Milano e per l’intera Lombardia. Questo progetto, che sorgerà nell’area dell’ex Scalo Porta Romana, non solo ospiterà gli atleti durante le Olimpiadi, ma si trasformerà in un grande studentato al termine dei giochi. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha recentemente visitato il cantiere, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per il futuro della città.

Un studentato accessibile

Durante la sua visita, Salvini ha affermato che il Villaggio Olimpico diventerà “il più grande studentato d’Italia”, con prezzi accessibili che non supereranno i 650 euro al mese. Questa cifra, considerata impensabile nel mercato immobiliare milanese attuale, rappresenta un passo significativo verso la creazione di spazi abitativi per studenti e giovani professionisti. La scelta di destinare questa struttura a studentato è una risposta diretta alla crescente domanda di alloggi a prezzi contenuti nella capitale lombarda.

Impatto economico e sociale

Il Villaggio Olimpico non solo avrà un impatto economico positivo, ma contribuirà anche a rivitalizzare l’area circostante. La presenza di un gran numero di studenti porterà a un aumento della domanda di servizi e attività commerciali, stimolando l’economia locale. Inoltre, il progetto è concepito per essere sostenibile e integrato nel tessuto urbano, promuovendo la mobilità sostenibile e l’uso di spazi pubblici. Questo approccio contribuirà a rendere Milano una città ancora più attrattiva per i giovani e per le famiglie.