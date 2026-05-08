Patuelli: inflazione da energia e noli, guerre come fiumi carsici

Ferrara, 8 mag. (askanews) – “Dobbiamo affrontare delle difficoltà che non avevamo negli anni passati”. Anche perché quelle in corso “possono essere guerre non semplici da risolvere e possono essere delle specie di fiumi carsici che appaiono e scompaiono”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli, a margine della presentazione del volume “Per la stabilità monetaria e il mercato” dedicato a Guido Carli, alla Camera di commercio di Ferrara Ravenna.”I tassi sono di mercato e cambiano nel mondo e in Europa tutti i giorni – ha spiegato Patuelli -.

La spinta all’inflazione è venuta e viene innanzitutto dall’energia, ma non solo, anche dai noli, cioè dai costi dei trasporti, soprattutto via acqua”. Quindi “bisogna lavorare indipendentemente dalle speranze che le guerre finiscano, perché queste possono essere non guerre semplici da risolvere e possono essere delle specie di fiumi carsici che appaiono e scompaiono”.”Vi è ora una grande fiducia nei mercati – ha aggiunto il presidente di Abi -.

Non sappiamo quanto duri perché non sono mai eterne queste tendenze”. “Gli investitori sono internazionali perché i mercati sono aperti e di conseguenza non sono pilotabili da nessuno”, ha spiegato commentando il record delle borse italiane sopra i 40mila punti.”Le guerre sono dolorose in termini umanitari ed estremamente costose. I dopoguerra non sono sempre semplici e di conseguenza bisogna guardare con una prudente lungimiranza il futuro, cercando di tenere bassi i rischi e i costi.

La storia è difficile farla con i se e con i ma”, ha concluso Patuelli rispondendo a una domanda sulle risorse disponibili per affrontare le conseguenze dei conflitti in corso.