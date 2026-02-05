Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Novità e Cambiamenti nel Palinsesto Rai

Febbraio 2026 si preannuncia come un mese di significativi cambiamenti per la programmazione della Rai. Con l’arrivo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, il palinsesto subirà una vera e propria rivoluzione. La televisione pubblica italiana si prepara a trasformarsi in un palcoscenico dedicato a questo evento sportivo di rilevanza mondiale, cancellando alcuni programmi storici per far spazio a trasmissioni incentrate sulle competizioni.

Il palinsesto Rai durante le Olimpiadi

La Rai ha deciso di dedicare particolare attenzione a questo evento, con l’intento di garantire una copertura completa e continua delle Olimpiadi. La programmazione di Rai 2 diventerà il fulcro dei Giochi, presentando un palinsesto ricco di contenuti sportivi. Ogni giorno, la rete inizierà le sue trasmissioni alle 8:45 con il programma Mattina Olimpica, che darà il via alla giornata di gare.

Modifiche ai programmi tradizionali

Per facilitare la trasmissione delle competizioni, alcuni programmi di successo, come Affari Tuoi, non andranno in onda. A partire dal 6 febbraio, la popolare trasmissione condotta da Stefano De Martino sarà sospesa fino al termine dei Giochi, sostituita da contenuti olimpici. La cerimonia di apertura, in particolare, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con un’anticipazione del TG1 e la cancellazione di altri appuntamenti fissi.

La copertura dettagliata delle competizioni

La programmazione di Rai 2 per le Olimpiadi sarà molto articolata, con oltre 250 ore di diretta previste. Dopo Mattina Olimpica, seguiranno le dirette delle gare, intervallate da quattro edizioni del TG Olimpico che forniranno aggiornamenti tempestivi su risultati e classifiche. I notiziari saranno trasmessi a ora fissa durante la giornata, permettendo agli spettatori di rimanere sempre informati.

Eventi speciali e approfondimenti

Ogni sera, le Notti Olimpiche offriranno approfondimenti e commenti sui momenti salienti della giornata. Conduzioni speciali e ospiti d’eccezione, come atleti olimpici ed esperti di sport, arricchiranno il palinsesto serale, permettendo al pubblico di vivere emozioni e storie che si intrecciano con le competizioni.

Ritorno alla normalità e nuovi eventi

Il palinsesto Rai riprenderà la sua normale programmazione già dal 7 febbraio, ma solo dopo aver celebrato il grande evento olimpico. Tuttavia, il mese di febbraio sarà caratterizzato anche da un altro importante appuntamento: il Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, rappresentando un ulteriore cambiamento nella programmazione televisiva della Rai.

Inoltre, l’attenzione non si limiterà solo alle Olimpiadi. La Rai garantirà anche la copertura dei Giochi Paralimpici Invernali, che si terranno a marzo, continuando a mantenere viva l’attenzione sul mondo dello sport e sull’inclusione.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un’importante opportunità per la Rai di rinnovare il proprio palinsesto e di coinvolgere il pubblico in un evento che unisce sport, emozioni e cultura. La rete si prepara a raccontare una storia di sport e passione, facendo leva su un’ampia gamma di programmi e contenuti, sempre con uno sguardo attento alle necessità del pubblico.