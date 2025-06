In un momento di forte tensione geopolitica tra Israele e Iran, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha stabilito un contatto diretto con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Al centro della conversazione, la preoccupazione condivisa per il possibile sviluppo dell’arma nucleare da parte dell’Iran, un tema che continua a destare grande allarme a livello internazionale.

Questo dialogo riflette l’impegno dell’Italia nel sostenere la sicurezza regionale e nel promuovere un’azione diplomatica volta a prevenire un’escalation militare nella regione.

Tajani: colloqui con Aiea, Israele e Iran per evitare escalation nucleare e promuovere la pace a Gaza

Tajani ha parlato anche con Rafael Grossi, direttore dell’Aiea, che ha escluso rischi gravi di radiazioni dagli attacchi israeliani. Subito dopo ha contattato il ministro israeliano Gideon Sa’ar, ribadendo l’urgenza di una de-escalation, il dialogo e un cessate il fuoco a Gaza.

Sa’ar ha condiviso con Tajani informazioni dei servizi segreti su un possibile arsenale nucleare iraniano di otto-dieci bombe entro sei mesi, confermando l’intenzione di proseguire gli attacchi per settimane, senza però puntare al cambio di regime.

Dall’altra parte, l’omologo iraniano Abbas Araghchi ha condannato gli attacchi come crimini internazionali, promettendo dure risposte, ma si è detto disposto a riprendere il dialogo se Israele fermerà le offensive. Tajani ha chiesto cautela, de-escalation e il primato della diplomazia.

Guerra Israele-Iran, Giorgia Meloni chiama Netanyahu: l’annuncio urgente

Durante il colloquio telefonico, Meloni ha sottolineato l’importanza di impedire all’Iran di acquisire l’arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per raggiungere un’intesa possano ancora concretizzarsi con successo. Inoltre, ha nuovamente sottolineato l’importanza di assicurare il passaggio dell’aiuto umanitario alla popolazione civile di Gaza.

“Il governo italiano continuerà a lavorare con tutti i partner per promuovere una de-escalation”.

La conversazione giunge a seguito della nota diffusa in serata da Palazzo Chigi, che ha invitato Israele e Iran a ridurre la tensione e a riprendere il dialogo diplomatico, esprimendo inoltre preoccupazione per i rapporti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) riguardanti le violazioni degli impegni del Trattato di non proliferazione nucleare da parte di Teheran.

Fin dalle prime ore della mattina, Giorgia Meloni ha monitorato con attenzione l’evolversi dell’attacco israeliano all’Iran e, nel primo pomeriggio, ha convocato un vertice in videoconferenza con la partecipazione dei vertici dei servizi segreti, dei vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, dei ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi e Giancarlo Giorgetti, nonché dei sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.