In corso un massiccio attacco missilistico: le forze armate israeliane segnalano il lancio di almeno 150 razzi dall’Iran.

Un’escalation di violenza sta scuotendo il Medio Oriente, con l’Iran che ha intensificato il lancio di missili contro Israele. Secondo le ultime informazioni fornite dalle forze armate israeliane, oltre 150 razzi sono stati sparati finora, colpendo diverse zone del Paese e mettendo in allerta l’intera popolazione. Questa massiccia offensiva segna un nuovo, grave capitolo nel conflitto, con ripercussioni potenzialmente molto pericolose.

Attacco Iran su Israele: Netanyahu convoca una riunione d’emergenza

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha disposto la convocazione urgente di una riunione di crisi per analizzare l’evolversi della situazione, che si terrà nel bunker sotterraneo. A riferirlo è Doron Hadosh di GLZ Radio, sottolineando la gravità del momento e la necessità di coordinare una risposta immediata agli attacchi in corso.

Israele, offensiva missilistica iraniana in corso: “Il nostro Paese è sotto attacco”

È partita l’operazione di ritorsione iraniana contro Israele, denominata “True Promise 3“. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale Irna, l’Iran ha lanciato “centinaia di missili balistici” in risposta a quella che definisce la “violenta offensiva del regime sionista”.

Un post pubblicato su X dalle Forze di Difesa israeliane ha comunicato che l’intero Paese si trova sotto assedio. Nel corso del contrattacco iraniano, le IDF hanno ordinato alla popolazione di rifugiarsi nei bunker fino a nuovo avviso.

Poco prima, il portavoce dell’esercito di Tel Aviv, il generale Effie Defrin, aveva riconosciuto che l’Iran avrebbe potuto causare danni significativi a Israele. In precedenza, il Times of Israel aveva riferito del lancio di circa un centinaio di missili dall’Iran verso Israele, seguito da una seconda ondata.

Si prevede una terza ondata di razzi in arrivo dall’Iran. Lo comunicano le Forze di Difesa israeliane, che segnalano come finora siano stati lanciati più di 150 missili contro lo Stato ebraico. Le autorità specificano che solo una parte di questi è stata neutralizzata, citando decine di intercettazioni riuscite.

Israele, offensiva missilistica iraniana in corso: colpita Tel Aviv

I soccorritori israeliani del Magen David Adom hanno comunicato la presenza di diversi feriti lievi nella zona di Tel Aviv e nelle aree limitrofe. Inoltre, il Times of Israel riporta che sono stati identificati almeno sette punti di impatto differente a seguito del bombardamento missilistico iraniano. La polizia israeliana ha confermato che alcuni edifici hanno riportato danni strutturali, mentre le autorità locali stanno ancora valutando l’entità complessiva delle conseguenze.

Un funzionario israeliano, come riportato da AXIOS, ha riferito che le forze militari statunitensi sono attivamente coinvolte nelle operazioni di difesa di Israele contro i missili lanciati dall’Iran. Il supporto americano comprende il monitoraggio e l’intercettazione degli ordigni, nonché il coordinamento con le autorità israeliane per rafforzare le capacità di risposta in questa fase critica del conflitto.