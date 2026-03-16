L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato: aveva molestato il ragazzino ripetute volte.

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Roma per abusi sessuali nei confronti di un ragazzo di 16 anni in metropolitana. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Roma: abusi sessuali su un minorenne in metro

Per andare a scuola, un ragazzi di 16 anni prendeva ogni mattina la metro C e, sui vagoni, per almeno sei volte ha incontrato un uomo che lo ha molestato, nonostante la presenza di altri passeggeri. Il 16enne, alla fine, ha deciso di denunciare. I Carabinieri hanno dunque arrestato un uomo di 60 anni, italiano, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Roma, abusi sessuali su un minore in metro: 60enne arrestato

Un uomo di 60 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Roma a bordo della metropolitana. L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzo di 16 anni. Da quanto è emerso dall’ordinanza cautelare gli episodi di molestie sono iniziati lo scorso 15 febbraio, con l’ultimo il 6 marzo scorso. In base al capo di imputazione, l’arrestato con “più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando dell’affollamento dei passeggeri“, si avvicinava al minore costringendolo “con violenza a subire atti sessuali.”