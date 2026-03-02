La metro è un mezzo perfetto per chi vive e lavora in città perché permette di raggiungere in poco tempo e a prezzi contenuti i luoghi desiderati senza l’incubo di fare ritardo per cercare parcheggio. Tuttavia può capitare che abbia dei guasti che ne inibiscono l’utilità mandando in tilt la giornata dei pendolari.

Metropolitana romana, opera di livello

Un esempio delle capacità architettoniche italiane è la Metro di Roma che collega a livello sotterraneo la capitale italiana da Roma Nord a Roma Sud. E’ il mezzo perfetto per spostarsi nella sua magnificenza.

Le fermate e le linee permettono di raggiungere tutti i luoghi più iconici della città e difatti è utilizzata sia dai cittadini che dai turisti che ogni anno la affollano per osservarla.

Guasto alla Metro A stamattina

Nella giornata di oggi, 2 marzo, in mattinata la Metro A è stata chiusa per un’ora a causa di un guasto.

Come riportato da Virgilio.it qualcuno deve aver attivato per sbaglio il pulsante d’emergenza mandando in totale blackout la linea. Atac consapevole dell’orario si era preventivamente adoperata con il servizio di bus navetta al fine di evitarne l’interruzione.

E’ di poche ore fa la conferma che l’allarme è rientrato e il servizio è quindi ripreso regolarmente.