Paura a Roma, spari contro un bus di linea Atac. Cosa è successo: le prime testimonianze

Roma, spari contro bus e atti vandalici: paura tra passeggeri e autisti Atac

Roma, paura sulla linea 46B: spari e sassaiola colpiscono bus Atac a Torrevecchia e Primavalle.

Roma sotto choc: spari contro un bus mettono a rischio la sicurezza di passeggeri e autisti. L’episodio, avvenuto ieri sera sulla linea 46B, riaccende l’allarme per la tutela del trasporto pubblico nella Capitale.

Spari e paura a Torrevecchia: colpi contro un autobus Atac

Un episodio drammatico ha scosso ieri sera Roma: un colpo d’arma da fuoco ha centrato un autobus della linea 46B, all’altezza delle case popolari di Torrevecchia, nella periferia Nord-Ovest della Capitale.

Come riportato da Il Messaggero, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’impatto psicologico su passeggeri e autista è stato notevole.

L’Atac ha definito l’accaduto come «gravi atti vandalici» e ha sottolineato la necessità di tutelare sia il personale che i cittadini. L’azienda ha dichiarato di collaborare strettamente con le forze dell’ordine e con gli uffici di Roma Capitale per “assumere ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti“. Il gesto, aggiunge l’Atac, “ha messo a rischio l’incolumità dei passeggeri e del conducente, creando disagi agli utenti e costringendo alla sospensione temporanea del servizio sulla linea“.

Non si tratta di un episodio isolato: poche ore dopo, un secondo autobus della stessa linea è stato colpito da una sassaiola tra via Pasquale II e via dei Monti di Primavalle. Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, ha sottolineato che “è necessario un intervento di forza, urgente e ad alto impatto“, mentre i sindacati hanno proclamato uno sciopero di quattro ore per la linea 46B dalle 20 alle 24 di oggi 22 gennaio, denunciando che “la gravità degli episodi richiede il massimo dell’attenzione da parte di tutti“.

Anche l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha espresso “piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e a tutti i cittadini che hanno dovuto assistere impauriti a questo fatto inaccettabile“, confermando l’impegno del Comune affinché la sicurezza del trasporto pubblico resti una priorità assoluta.

Paura a Roma, spari contro un bus di linea Atac. Cosa è successo: le prime testimonianze

Sempre ieri sera, poche ore dopo lo sparo contro il bus, un altro episodio ha seminato paura: un sasso ha infranto il finestrino posteriore di un autobus tra via Pasquale II e via dei Monti di Primavalle. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma i passeggeri hanno vissuto attimi di grande tensione.

Gli episodi delle ultime ore mettono in evidenza la vulnerabilità del trasporto pubblico romano, con aggressioni che diventano sempre più frequenti e pericolose. L’Atac ricorda che, secondo il protocollo d’intesa siglato con la Prefettura e i sindacati, “il monitoraggio delle aree, delle linee e degli orari più critici avviene correntemente per attivare azioni mirate a contrastare il fenomeno“.

Tuttavia, se gli atti di violenza dovessero ripetersi, l’azienda potrebbe essere costretta a deviare temporaneamente le linee, causando ulteriori disagi a molti cittadini a causa dell’azione di «singoli delinquenti».