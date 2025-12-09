La settimana si apre con forti disagi per chi si muove a Roma. Oggi, martedì 9 dicembre, è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale, con possibili ripercussioni su bus, metro e tram in tutta la città.

Sciopero Atac a Roma: le ragioni della protesta e le prossime mobilitazioni

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato OSR SUL per richiamare l’attenzione su diverse criticità organizzative e contrattuali. Tra le richieste avanzate figurano una revisione dei cambi turno individuali, condizioni più dignitose per la pausa pasto, la fine delle disparità nei premi e negli inquadramenti, una maggiore tutela della sicurezza nelle rimesse e la valorizzazione delle competenze interne. Al centro delle rivendicazioni c’è anche l’applicazione di una sentenza della Cassazione relativa all’inquadramento in IV area e una riorganizzazione del settore biglietteria.

La settimana sarà peraltro segnata da altre agitazioni: mercoledì 10 dicembre è previsto uno stop nazionale dei servizi di igiene urbana, mentre venerdì 12 dicembre la Cgil ha indetto uno sciopero generale contro la legge di Bilancio, con possibili ripercussioni su numerosi settori pubblici e privati.

Sciopero Atac a Roma: orari e servizi minimi del 9 dicembre

Dopo il ponte dell’Immacolata, la settimana si apre con una giornata complicata per la mobilità romana. Martedì 9 dicembre è infatti in programma uno sciopero di 24 ore che coinvolge l’intera rete Atac. Autobus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie ex concesse potrebbero subire forti riduzioni o sospensioni del servizio durante l’arco della giornata.

Le corse saranno però assicurate nelle consuete fasce protette, ovvero dall’avvio del servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Restano invece operative le linee gestite da operatori esterni in subaffidamento e i collegamenti Cotral su gomma e ferro.

Durante la protesta, nelle stazioni metro eventualmente aperte potrebbero non funzionare ascensori, scale mobili e biglietterie, mentre resteranno accessibili i parcheggi di scambio; i bike box non saranno utilizzabili, con l’eccezione di alcune stazioni principali.