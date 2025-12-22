Tragedia a Ostia, scontro tra bus Atac e auto: morta una ragazza di 27 anni

L'incidente è avvenuto questa mattina, 22 dicembre 2025, in via dei Romagnoli: grave l'amica.

Tragedia a Ostia, intorno alle ore 5.30 di questa mattina, lunedì 22 dicembre 2025, c’è stato un terribile incidente stradale, un bus Atac si è infatti scontrato con un’auto: nulla da fare per una ragazza di 27 anni.

A Ostia, in via dei Romagnoli, questa mattina intorno alle ore 5.30 si è verificato un terribile incidente stradale.

Un’auto, per l’esattezza una Fiat 500 bianca, si è scontrata frontalmente, all’incrocio con via Andrea Da Garessio, con un bus Atac, della linea Atac 04B. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Roma e la polizia locale, ovvero il IX gruppo Monteverde, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, assieme agli agenti dei gruppi Mare ed Eur.

A bordo della Fiat 500 che si è scontrata frontalmente con un bus Atac due giovani ragazze. Per una di loro, di anni 27, italiana ma originaria della Costa D’Avorio, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. L’amica, di 26 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Lievemente ferito l’autista del bus, un uomo di 52 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia.