Tragedia nella notte nel Lazio, due giovani sono morti in seguito a un terribile incidente stradale tra Ceccano e Frosinone, in via Colle Leo. Ecco chi sono le due vittime.

Ceccano, tremendo incidente stradale nella notte: scontro tra due auto

Intorno alle 2 di questa notte, si è verificato un terribile incidente stradale tra Ceccano e Frosinone, nel Lazio, per l’esattezza in via Colle Leo.

Due auto, una Fiat Punto e un’Alfa 147, si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi che le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Ceccano, tremendo incidente stradale nella notte: morti due giovani

Come visto questa notte c’è stato un terribile incidente stradale tra Ceccano e Frosinone, in via Colle Leo. Una Fiat Punto, con a bordo 4 giovani, si è scontrata violentemente con un’ Alfa Romeo, terminando poi la sua corsa contro il muro di una casa. Per due giovani occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Altri due invece sono stati trasportati in codice rosso al Fabrizio Spaziani di Frosinone, e poi trasferiti con l’elisoccorso al San Camillo Forlanini di Roma.