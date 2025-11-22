Spiacevole episodio avvenuto ieri pomeriggio, venerdì 21 novembre 2025, intorno alle ore 14.00 a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove un conducente di un bus si è sentito male dopo essere stato aggredito verbalmente. Indagano i Carabinieri.

Nel quartiere Di Vittorio, un autista Cotral si è sentito male dopo che un gruppo di studenti ha cominciato ad aggredirlo verbalmente, con cori del tipo “se facciamo un incidente muore solo il conducente.” Il conducente, 45 anni, ha avuto come detto un malore lungo la tratta Arnara -Frosinone. Sul posto i soccorritori del 118, l’uomo è stato portato per accertamenti allo Spaziani. Il servizio è ripreso circa mezz’ora dopo. Ora indagano i Carabinieri.

