Questa mattina, giovedì 18 dicembre 2025, si è verificato un brutto incidente stradale sull’A1, presso Orte, che ha causato circa 20 km di coda in direzione Roma. Sono tre le persone rimaste ferite.

Incidente stradale sull’A1: oltre 20 km di coda direzione Roma

Questa mattina, giovedì 18 dicembre 2025, intorno alle ore 7.30, si è verificato un incidente stradale sull’A1, tra Orvieto e Orte, in direzione Roma, che ha causata circa 20 km di coda.

Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un camion. Secondo le ultime notizie, la coda sarebbe in diminuzione, si viaggia su due corsie. A seguito dell’incidente, sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e la polizia stradale di Orvieto e Roma Nord, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente stradale sull’A1: tre le persone rimaste ferite

Come abbiamo visto, questa mattina si è verificato un incidente stradale sull’A1 in direzione Roma, che ha portato a circa 20 km di coda. L’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118, ci sarebbero tre feriti, tutti fortunatamente non gravi.