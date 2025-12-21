La notte di sabato 20 dicembre ad Arcugnano (Vicenza) è stata segnata da un tragico incidente stradale: un’auto con a bordo quattro giovani è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di una casa, causando un tragico bilancio.

Si schianta auto con 4 giovanissimi a bordo a Vicenza: interventi di soccorso e indagini in corso

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri della stazione di Lonigo, incaricati dei rilievi finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono concluse poco prima delle 23:45, dopo un intenso lavoro congiunto tra vigili del fuoco e personale sanitario, che ha visto impegnate due ambulanze e un’automedica.

Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, mentre le indagini continuano per chiarire eventuali cause del violento schianto.

Vicenza in lutto, si schianta auto con 4 giovanissimi a bordo: il bilancio è drammatico

Come riportato da Vicenza Today, nella notte di sabato 20 dicembre, intorno alle 22:30, un grave incidente stradale ha scosso Arcugnano. Un’automobile con a bordo quattro giovani – tre diciannovenni e una ragazza di 17 anni – è uscita di strada in via San Bernardino, schiantandosi contro il muretto di un’abitazione al civico 45.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto è stato devastante: uno dei passeggeri, seduto sul lato passeggero secondo le prime indiscrezioni, è morto. Gli altri tre giovani feriti sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del Suem 118. Successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo con codice di media gravità, e attualmente fuori pericolo.

L’auto, alimentata a GPL, ha richiesto particolare attenzione ai vigili del fuoco, intervenuti dalla centrale di via Farini per estrarre la vittima rimasta intrappolata tra le lamiere, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici.