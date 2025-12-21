L'uomo è deceduto mentre svolgeva delle attività nello scantinato della sua abitazione. Inutile l'arrivo dei soccorsi. La famiglia è straziata dal dolore.

Triste giornata per il mondo dell’architettura che ha appreso della scomparsa di uno dei suoi volti più rinomati a seguito di un evento inatteso e davvero tragico, l’uomo aveva elevato lo stile architettonico italiano in ogni angolo del mondo, testimone delle capacità dei maestri in questo settore che conta moltissimi connazionali.

Il dramma dei familiari dopo la notizia

La morte dell’uomo è arrivata inattesa e i familiari sono rimasti colpiti dal fatto che egli non ha fatto più ritorno in casa. Allertati dall’assenza hanno chiamato i soccorsi che, dopo aver trovato l’uomo non hanno potuto che costatarne il decesso.

Al momento sono ancora ignote le cause della morte, si ipotizza possa aver avuto un malore e perdendo i sensi non abbia potuto chiamare aiuto, così da tentare di salvarsi.

L’incidente domestico gli è costato la vita

Come riporta IlMattino l’incidente domestico si è consumato nella mattinata di sabato in un’abitazione di Polla, in provincia di Salerno.

L’uomo, noto architetto, di 70 anni stava svolgendo delle attività in uno scantinato quando è caduto ed ha sbattuto la testa morendo sul colpo.

A causa della posizione lontana dall’abitazione non ha fatto in tempo a chiamare aiuto. Stando alla ricostruzione sarebbe rimasto incastrato in un pozzetto dell’impianto di sollevamento, non potendo più uscire.