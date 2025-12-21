Il ragazzo è decdeuto in ospedale a causa dei gravi traumi derivanti dall'impatto. La città si stringe attorno agli amici e alla famiglia del giovane.

Grave incidente nel cuore della notte, il fine settimana si dimostra ancora una volta maledetto per i giovani che in preda all’euforia decidono di premere forte il pedale del gas non pensando alle possibili conseguenze. Il teatro di questo schianto è una delle strade più famose e infide della città siciliana.

Lo schianto contro un albero in piena notte

L’incidente è avvenuto attorno alle tre di notte in Viale Diana, all’interno del parco della Favorita a Palermo, già teatro di incidenti in passato.

Stando a quanto riportato dal GiornaleDiSicilia.it il ragazzo che guidava l’automobili, Giuseppe Filippone, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un albero.

La velocità tra le possibili cause

Al momento la ricostruzione dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, non si esclude alcuna ipotesi anche se la più probabile resta l’eccesso di velocità che ha poi portato il ragazzo ad impattare contro la pianta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere, il personale del 118 ha tentato di rianimare il giovanissimo che è stato immediatamente trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Nonostante l’intervento del personale medico il ragazzo è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. Tutta la comunità della città di Palermo si è stretta attorno alla famiglia, costernata dal dolore.