Sull'episodio sta indagando la Procura per i minorenni del capoluogo siciliano: l'11enne è sotto choc.

Palermo, un bambino di soli 11 anni sarebbe stato vittima di una violenza di gruppo all’uscita di scuola a Palermo. Sull’episodio sta indagando la Procura per i minorenni del capoluogo siciliano.

Palermo, bambino di 11 anni vittima di violenza di gruppo all’uscita di scuola: la denuncia dei genitori

Come riporta La Repubblica, alcuni giorni fa, in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo, un bambino di 11 anni sarebbe stato vittima di violenza sessuale di gruppo all’uscita di scuola.

Secondo quanto riportato, ad aggredire l’11enne sarebbero stati alcuni coetanei e alcuni ragazzi più grandi, tutti frequentanti la stessa scuola della vittima. La famiglia ha sporto denuncia.

Palermo, bambino di 11 anni vittima di violenza sessuale di gruppo all’uscita di scuola: indaga la Procura per i minorenni

Dopo la denuncia da parte dei genitori dell’11enne che sarebbe stato violentato all’uscita di scuola, la Procura per i minorenni di Palermo ha aperto le indagini sulla vicenda. Il bimbo verrà ascoltato oggi dalla procuratrice, alla presenza di uno psicologo, come prevede il protocollo da “codice rosso”. Il racconto dell’11enne servirà a capire esattamente che cosa è successo, al momento non è chiaro il movente, tra le ipotesi quella del bullismo degenerato in abusi sessuali. Le indagini sono in corso, con gli inquirenti impegnati a capire se le violenze sono avvenute solo all’esterno dell’istituto scolastico o anche all’interno.