Bari, spari e frasi in arabo da una cassa bluetooth al Mediaworld: denunciati 3 minorenni

Bari, spari e frasi in arabo da una cassa bluetooth al Mediaworld

L’effetto, all’interno del Centro Commerciale, affollato per il Black Friday è stato immediato, col panico che ha preso il sopravvento, clienti in fuga e chiamate alle forze dell’ordine per sospetto attentato. Poi, con l’arrivo delle autorità, si è scoperto che si era trattato appunto di una messinscena.

Gli autori della messinscena che ha scatenato il panico all’interno del Centro Commerciale di Casamassima (Bari), sono stati individuati dai carabinieri della stazione locale a da una pattuglia della Guardia di Finanza. Si tratta di tre ragazzini dai 12 ai 13 anni, tutte tre residenti in paese e incensurati. I tre minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per procurato allarme, poi sono stati affidati ai genitori. Le autorità giudiziarie, ordinaria e minorile sono state informate e sono in corso ulteriori indagini. I tre minorenni, hanno utilizzato uno smartphone per connettersi a una cassa bluetooth del Mediaworld, nel probabile tentativo di compiere uno scherzo.