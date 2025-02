Un orto nel cuore della natura

Nel cuore della Riserva Naturale dell’Insugherata, a Monte Mario Alto, si trova un angolo di paradiso coltivato con passione e dedizione. Qui, Angelo Mostarda, un contadino di 65 anni, rappresenta la terza generazione di una famiglia che ha sempre lavorato la terra. Il suo orto, situato in fondo alla strada sterrata di via Rosa Gattorno, è un esempio di come la natura possa essere un rifugio e una fonte di sostentamento. Angelo non solo coltiva ortaggi freschi, ma alleva anche galline, offrendo così uova fresche alla sua comunità.

Un appello che ha fatto il giro del web

Recentemente, Angelo ha lanciato un appello sui social media, chiedendo aiuto per mantenere il suo orto. La sua richiesta era semplice: “Ho bisogno di aiuto per curare il mio orto, in cambio posso offrire ortaggi e uova fresche delle mie galline”. Questo messaggio ha colpito il cuore di molti, generando una valanga di like e un centinaio di proposte di aiuto. La risposta della comunità è stata straordinaria, dimostrando che la solidarietà può nascere anche nei luoghi più inaspettati.

Un movimento di solidarietà

Il gesto di Angelo ha dato vita a un vero e proprio movimento di solidarietà. Molti cittadini si sono offerti di aiutarlo, portando non solo le loro mani per lavorare la terra, ma anche un rinnovato senso di comunità. Questo scambio di risorse e competenze ha permesso di creare legami più forti tra le persone, riscoprendo il valore della cooperazione e dell’aiuto reciproco. In un’epoca in cui l’isolamento e la solitudine sembrano prevalere, l’orto di Angelo diventa un simbolo di speranza e di rinascita.

Un esempio di sostenibilità

La storia di Angelo Mostarda non è solo quella di un contadino, ma rappresenta un modello di sostenibilità. La sua pratica agricola, basata su metodi naturali e rispettosi dell’ambiente, è un esempio da seguire per chiunque desideri avvicinarsi al mondo dell’agricoltura. Inoltre, il suo impegno nel coinvolgere la comunità nella cura dell’orto dimostra che è possibile unire le forze per un obiettivo comune: la produzione di cibo sano e sostenibile. In un momento storico in cui la crisi climatica è una realtà, iniziative come quella di Angelo sono fondamentali per promuovere un futuro più verde e solidale.