Questa mattina a Roma, un tamponamento tra due tram in via Prenestina ha causato feriti lievi e momenti di caos nella zona del Pigneto. L’incidente ha coinvolto le linee 5 e 19, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la sede tranviaria e a intervenire rapidamente per soccorrere i passeggeri.

Roma, tamponamento tra tram sulla Prenestina: feriti lievi

Questa mattina, poco prima delle 8, due tram delle linee 5 e 19 si sono scontrati in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata, nel quartiere Pigneto di Roma. L’impatto ha coinvolto numerosi passeggeri: secondo le prime indiscrezioni di Roma Today, circa dieci persone avrebbero riportato ferite lievi o malori successivi all’incidente, e sono state trasportate in diversi ospedali della zona.

Sul posto sono subito intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le operazioni di soccorso. Come sottolinea Atac, “il tamponamento, senza gravi conseguenze, ha limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19”.

Tamponamento tra tram a Roma: interventi di emergenza e riattivazione del servizio

Gli agenti hanno predisposto la chiusura temporanea della sede tranviaria e hanno assistito i soccorritori nelle manovre di evacuazione dei passeggeri. Nel frattempo, i tecnici Atac sono intervenuti rapidamente per ripristinare la circolazione: durante la parziale sospensione del servizio, la tratta interessata è stata coperta con autobus sostitutivi per ridurre i disagi. La viabilità nella zona è stata rafforzata, garantendo un flusso regolare nonostante l’incidente.

Le autorità stanno ancora conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dell’impatto, con l’obiettivo di prevenire eventi simili in futuro. “Nel corso della parziale interruzione, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus”, precisano da Atac, sottolineando l’efficienza degli interventi tempestivi.