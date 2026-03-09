Dopo il grave incidente del 27 febbraio scorso, nel quale persero la vita due persone, un altro tram è deragliato nel Milanese, questa volta a Rozzano. Per l’esattezza si tratta di un tram della linea 15. I dettagli.

Rozzano, deraglia un tram della linea 15: è il terzo incidente in pochi giorni

Un altro tram è deragliato nel Milanese. Intorno alle ore 6.00 di questa mattina 9 marzo 2026, un tram della linea 15 è uscito dai binari a Rozzano. Il carello centrale, per cause ancora in fase di accertamento, è deragliato. Come riferisce a FanPage.it Atm: “non si tratta di un vero e proprio deragliamento, perché a uscire dai binari è stata solo una piccola parte del tram.” Non si registrano fortunatamente feriti, anche perché il mezzo andava molto piano.

Rozzano, deraglia un tram della linea 15: le possibili cause

Al momento non è ancora chiaro il motivo per cui il carrello centrale di un tram della linea 15 sia uscito dai binari a Rozzano, in provincia di Milano. Stando a quanto riferito da uno dei conducenti che era sul posto, il tram funzionava regolarmente senza segnalazioni di anomalie. Non si esclude comunque l’ipotesi di un guasto meccanico. I tecnici Atm stanno eseguendo tutti gli accertamenti.