Dopo il terribile incidente dello scorso 27 febbraio, nel quale persero la vita due persone, un altro tram è deragliato a Milano, questa volta nei pressi della stazione Centrale. I dettagli su quanto accaduto.

Milano, tram deraglia nei pressi della stazione Centrale: è il secondo incidente in pochi giorni

Nella serata di ieri, sabato 7 marzo 2026, un altro tram è uscito dai binari. Dopo l’incidente del 27 febbraio, quando un tramlink bidirezionale di ultima generazione è deragliato finendo la sua corsa contro un edifico e provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 54, un altro incidente scuote il capoluogo lombardo. Il convoglio uscito dai binari ieri sera si tratta di un tram del modello Jumbo della flotta Atm. Il deragliamento è avvenuto per l’esattezza all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani.

Milano, tram deraglia nei pressi della stazione Centrale: le cause

Fortunatamente non si registrano feriti a seguito del deragliamento del tram di ieri sera nei pressi della stazione Centrale di Milano. Secondo quanto emerge, vista l’ora tarda, a bordo del mezzo non c’erano passeggeri, solo il conducente che è rimasto illeso. Si indaga sulle cause che hanno portato al deragliamento e, secondo i primi accertamenti, a causare l’uscita del mezzo pubblico dai binari sarebbe stata la presenza di un bullone sui binari.