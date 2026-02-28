Si trovavano entrambe a bordo del tram che, per ragioni ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro un ristorante dopo essere deragliato. E sono stati identificati, mentre prosegue l’indagine per far luce sulle esatte cause e sulla specifica dinamica di uno dei più gravi incidenti di questo tipo avvenuti a Milano da diversi anni a questa parte. Nel frattempo il sindaco Sala si è recato al Policlinico per visitare i feriti, i tre in condizioni più gravi non sarebbero in pericolo di vita. Ecco dunque chi sono le due vittime.

Incidente tram a Milano, deragliamento e schianto: chi sono le due vittime

Avevano quasi la stessa età e si trovavano a bordo del mezzo uscito dai binari per poi impattare violentemente contro un locale all’angolo di via Lazzaretto a Milano. Sono le due persone, due uomini, morte nel tragico incidente le cui cause, ma tutto è ancora da verificare, potrebbero essere legate ad un malore del conducente del mezzo pubblico.

“Con la sua visita, il sindaco ha voluto manifestare la vicinanza propria e della città di Milano ai due feriti e alle loro famiglie, in un momento così delicato. Allo staff medico, ai sanitari e a tutti i soccorritori che si sono adoperati immediatamente per prestare aiuto alle vittime di questo tragico incidente va il ringraziamento del sindaco e del Comune di Milano”, si legge in una nota riguardante la visita del primo cittadino Sala ad alcuni dei feriti, due dei quali ricoverati in neurorianimazione ed una ancora al pronto soccorso.

Milano, chi sono i morti dell’incidente del tram: i nomi

Ferdinando Favia, un 59enne milanese residente a Voghera (Pavia), e un cittadino senegalese, Abdou Karim Touré, 58 anni, sono i due uomini deceduti. Il primo era un imprenditore nato a Milano e si trovava con la compagna in fondo al tram: lei si è salvata ed è stata ricoverata al Fatebenefratelli in codice rosso, come riportato dal Corriere della Sera. Resta però molto serio il suo quadro clinico ed attualmente si trova nel reparto di Rianimazione. Titolare di un’impresa individuale di marketing e campagne pubblicitarie con sede a Vigevano, si era occupato anche di servizi di intermediazione per il commercio all’ingrosso; sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo a seguito della violenza dell’impatto tanto che in un primo momento si è ipotizzato che potesse trattarsi di un passante.

Abdou Karim Touré era invece un immigrato senegalese senza fissa dimora. Le autorità sono riuscite ad identificarlo grazie ad alcune tessere che l’uomo possedeva, una delle quali era quelle delle docce pubbliche ubicate in piazza XXV aprile. Cosciente in un primo momento ha anche comunicato con gli uomini del 118 ma è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Niguarda.