Crans Montana, avv. Ventimiglia: "Antiriciclaggio oggetto audizione"

Roma, 5 giu. (askanews) -“Dopo aver visionato le telecamere, dopo aver sentito anche tutti i funzionari pubblici, gli amministratori, i sindaci, i consiglieri, quindi sono diversi gli aspetti, a partire dalla gestione di quella serata, dal tema della formazione dei dipendenti che non c’è stata, dal tema delle direttive date quella serata e poi il perché sono state chiuse quelle porte, perché l’uscita di sicurezza era bloccata, perché un solo ingresso per far accedere e defluire le persone, insomma sono diversi gli spunti.

Poi ovviamente c’è anche tutto il tema economico legato a quei profili di antiriciclaggio, questo, diciamo, interessa a noi, come parte civile, un po’ meno, ma sicuramente sarà oggetto di audizione”: lo ha detto parlando a margine con i giornalisti il legale Fabrizio Ventimiglia, che rappresenta le famiglie delle vittime italiane del rogo di Capodanno al locale Les Costellation a Crans Montana, nel giorno in cui avvocati e familiari delle vittime si sono presentati in tribunale per il controinterrogatorio dei coniugi Moretti proprietari del bar.