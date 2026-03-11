Terrore questa mattina, 11 marzo 2026, a Milano, in via Marco Bruto, dove il tram 27 ha preso fuoco con a bordo una ventina di persone. I dettagli.

Milano, tram 27 prende fuoco in via Marco Bruto: fumo e panico a bordo

Panico a bordo del tram 27 in via Marco Bruto a Milano questa mattina, intorno alle ore 9.15, quando il mezzo è stato interessato da un principio di incendio. Appena il tranviere e i passeggeri, circa una ventina di persone, si sono accorte di quello che stava accadendo, le porte del mezzo si sono aperte e tutti si sono precipitati fuori. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco che hanno domato e spento le fiamme in breve tempo. Non si registrano fortunatamente feriti. Polizia e vigli del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area. Ora c’è da capire il motivo del rogo.

Milano, tram 27 prende fuoco in via Marco Bruto. I passeggeri: “C’era fumo ovunque”

Poteva essere una tragedia, invece fortunatamente tutti i passeggeri, più il conducente, sul tram 27 sono riusciti a scendere prima che le fiamme si propagassero. Come si legge sul Corriere della Sera, queste le parole di uno dei passeggeri: “è arrivato il fumo, il caldo, si sono spalancate le porte e ci siamo precipitati fuori. Si vedevano fiamme forse spigionate nella parte superiore del tram. E’ venuto giù un cavo dell’alta tensione che una volta caduto a terra faceva scintille, con il conducente Atm e la polizia subito intervenuta che hanno bloccato il traffico e messo in sicurezza l’area per non far avvicinare la gente.”