Potenziale truffa su WhatsApp con link malevoli, come tutelarsi

Nuovo pericolo per i dati personali sull'App di messaggistica più utilizzata al mondo, vediamo cosa fare per stare in guardia.

WhatsApp è una delle App di messaggistica più utilizzate al mondo, conta infatti milioni di utenti che la utilizzano per la sua semplicità a livello di interfaccia e facilità di utilizzo, sin dal suo debutto è stato facile riconoscere link sospetti o campagne di pishing atti a carpire i dati, ora la situzione si complica ed è infatti in atto una nuova truffa.

Nuova truffa Whatsapp: cos’è e come difendersi

Il nuovo stratagemma utilizzato dai malviventi è più complesso e subdolo ed ad un occhio poco attento può facilmente trarre in inganno.

Le persone malintenzionate ora attuano il “social hacking” che come suggerisce il termine si tratta di una compromissione delle nostre relazioni abituali. L’hacker prende di mira il profilo di un contatto che abbiamo in rubrica, si sostituisce ad esso ed invia a noi link malevoli o richiede denaro o dati della carta di credito.

Tutto ha inizio con un SMS contenente un codice di verifica, il classico che si riceve quando si installa l’App per la prima volta su un dispositivo, dopo poco, l’hacker sfruttando un contatto presente nella nostra rubrica chiede su WhatsApp di inviargli quel codice.

Se lo si fa, in men che non si dica, il nostro account viene rubato, perpetrando la truffa ad altri nostri contatti, facendo risultare che a compierla fossimo noi, quando in realtà dietro la nostra identità vi è l’hacker.

L’arma di difesa è all’interno dell’App stessa ed è la “Verifica in due passaggi” attivabile se non lo si è già fatto tramite un codice a 6 cifre personalizzato.

Whatsapp gratis e codici sconto i metodi utilizzati

L’esca più utilizzata è far credere che WhatsApp sia diventato a pagamento e di cliccare un link – malevolo – per continuare ad utilizzarla. Naturalmente è fake perché WhatsApp è nata gratis e continuerà ad esserlo, quindi fare particolarmente attenzione.

Altro metodo diffusissimo è quello di codici sconto per prodotti costosi o addirittura regali gratuiti cliccando il link indicato. Come per WhatsApp a pagamento, il link è malevolo e se cliccato permette ai malfattori di rubare l’account.

Per salvarsi fare attenzione anche al contenuto del messaggio, i messaggi incriminati provengono da numeri esteri ed utilizzano il traduttore automatico e, seppur siano evoluti molto, contengono sempre errori grammaticali facilmente intuibili.