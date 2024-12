Dal 1° gennaio 2025, WhatsApp non sarà più disponibile su circa venti modelli di smartphone Android. Questa misura si inserisce nel contesto della fine del supporto già annunciata per alcuni iPhone e riguarda dispositivi rilasciati nei primi anni 2010, di marchi come Samsung, Motorola, HTC, LG e Sony. Ecco tutti i modelli coinvolti nella novità.

WhatsApp, addio a vecchi modelli Android

Ecco l’elenco dei modelli su cui l’App non sarà più disponibile: Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Meta adotta frequentemente questo approccio, quando è consapevole che alcuni smartphone sono diventati talmente obsoleti da non poter più supportare le nuove funzionalità di WhatsApp e, soprattutto, da non garantire più la sicurezza dell’utente.

WhatsApp, addio anche a vecchi iPhone

Dal 5 maggio 2025 Meta ha annunciato che l’app di messaggistica smetterà di funzionare anche su alcuni modelli di iPhone più vecchi, tra questi, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

In entrambi i casi, per non perdere le conversazioni, è fondamentale eseguire un backup delle chat. Basterà seguire questi passaggi: aprire WhatsApp e accedere alle Impostazioni. Selezionare la sezione “Chat” e poi “Backup delle chat”. Cliccare su “Esegui backup” per salvare i messaggi. Il backup potrà essere ripristinato su un dispositivo compatibile, assicurando la transizione dei dati.