Il deterioramento dell’ordine commerciale internazionale

Negli ultimi anni, il panorama commerciale globale ha subito cambiamenti significativi, con un deterioramento della situazione che era già evidente prima dell’innalzamento delle tariffe. Le tensioni politiche interne in Europa, unite a una crescita economica debole, hanno reso difficile una risposta efficace da parte delle istituzioni europee.

Questo contesto ha portato a un aumento delle azioni unilaterali, che minacciano di compromettere ulteriormente l’ordine multilaterale.

Le azioni unilaterali e il loro impatto

L’ex premier italiano Mario Draghi ha recentemente sottolineato, durante il vertice Cotec a Coimbra, come l’uso massiccio di misure unilaterali per risolvere le controversie commerciali stia avendo un impatto devastante sull’architettura commerciale globale. Queste azioni non solo minano la fiducia tra le nazioni, ma mettono anche a rischio la stabilità economica a lungo termine. L’esautoramento del WTO, che ha storicamente svolto un ruolo cruciale nel mantenere l’ordine commerciale, rappresenta un punto di rottura difficile da invertire.

Le sfide per l’Europa

In questo contesto di crescente instabilità, l’Europa si trova di fronte a sfide senza precedenti. La frammentazione politica interna rende complicata l’adozione di una strategia comune per affrontare le tensioni commerciali. Le istituzioni europee devono trovare un modo per rispondere in modo coeso e efficace alle sfide globali, evitando di cadere nella trappola delle misure unilaterali. La cooperazione tra gli Stati membri diventa quindi fondamentale per garantire una risposta unitaria e per preservare l’integrità dell’ordine commerciale internazionale.