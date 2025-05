Isola dei Famosi, il cast ufficiale è pronto: tutte le sorprese in arrivo

Stasera, mercoledì 7 maggio, torna l’attesissimo Isola dei Famosi con la sua edizione 2025, pronta a sorprendere il pubblico con un cast ricco di novità e personaggi inaspettati. La prima puntata del reality, condotto quest’anno da Veronica Gentili, darà il via a un’avventura indimenticabile tra sfide, emozioni e colpi di scena. Prima di sintonizzarvi, scopriamo insieme tutti i dettagli e curiosità del cast ufficiale.

I protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 prende il via mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Veronica Gentili. Al suo fianco, la veterana Simona Ventura ricoprirà il ruolo di opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli seguirà i naufraghi da inviato direttamente nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras.

Questa nuova edizione promette emozioni forti con un cast di 20 concorrenti, divisi tra 10 uomini e 10 donne, pronti a mettersi alla prova.

Ecco i nomi dei protagonisti che sbarcheranno sull’isola:

Mario Adinolfi

Ibiza Altea

Chiara Balistreri

Samuele Bragelli

Leonardo Brum

Loredana Cannata

Alessia Fabiani

Angelo Famao

Omar Fantini

Mirko Frezza

Dino Giarrusso

Camila Giorgi

Antonella Mosetti

Cristina Plevani

Teresanna Pugliese

Patrizia Rossetti

Nunzio Stancampiano

Lorenzo Tano

Carly Tommasini

Paolo Vallesi

Isola dei Famosi, tutte le sorprese del cast ufficiale annunciato

Nunzio Stancampiano, 22 anni, originario di Catania, ha partecipato al programma “Amici” di Maria De Filippi nel 2022 come ballerino di latino. In seguito, ha preso parte al cast di “Battiti Live”.

Omar Fantini, nato a Bergamo il 28 gennaio 1973, è un conduttore televisivo e radiofonico. Ha lavorato in numerosi programmi, tra cui “Zelig Off”, “Provato per voi” e “Lo Zoo di 105”.

Teresanna Pugliese, 25 luglio 1987, napoletana, è conosciuta per la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Successivamente, ha intrapreso una carriera da influencer e opinionista in vari programmi televisivi.

Loredana Cannata, attrice siciliana, ha recitato in importanti film come “Youth – La giovinezza” di Paolo Sorrentino, “Napoli Velata” (2017), “La Dea Fortuna” (2019) e “Diamanti” (2024) di Ferzan Özpetek.

Angelo Famao, cantante siciliano classe 1996, è un esponente della musica neomelodica.

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello” nel 2001. Oggi, dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, lavora come istruttrice di fitness e hydro bike in provincia di Brescia.

Chiara Balistreri, 22 anni, di Bologna, ha attirato l’attenzione dei media dopo aver raccontato la sua drammatica esperienza di violenza fisica e verbale in un’intervista a “Le Iene” e a “Verissimo”.

Patrizia Rossetti, conduttrice televisiva e radiofonica, è una delle figure più conosciute della tv italiana. Negli ultimi anni ha preso parte anche a diversi reality, tra cui il “Grande Fratello Vip” nel 2022-2023.

Camila Giorgi, tennista 34enne di Macerata, ha recentemente annunciato il suo ritiro dalle competizioni professionistiche.

Antonella Mosetti, romana, è diventata celebre grazie a “Non è la Rai”. Ha partecipato anche al “Grande Fratello Vip” nel 2016.

Paolo Vallesi, cantautore fiorentino classe 1964, è noto per il suo successo nel 1991 con il brano “La forza della vita”.

Mirko Frezza, attore romano, ha vissuto un’infanzia difficile, tra microcriminalità e un periodo di detenzione. Ha poi trovato la sua strada nel mondo del cinema e della televisione, partecipando a film e fiction di successo.

Mario Adinolfi, giornalista, politico e scrittore di 53 anni, ha una lunga carriera nel giornalismo, collaborando con testate cattoliche come Avvenire e Il Popolo. È anche un noto volto televisivo e opinionista.

Ibiza Altea, 26 anni, è un’attrice e modella italo-americana. Ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni, partecipando alla serie tv Disney “Alex & Co.” e successivamente a fiction come “Un Passo dal cielo” e “Il Cacciatore”.

Simone Bragelli, romano di 26 anni, è conosciuto come Spadino, grazie alla sua partecipazione a “Italia Shore”. Appassionato di cucina, ha lavorato nella ristorazione e sogna di aprire un ristorante in Spagna.

Leonardo Brum, 36 anni, modello e attore originario di Rio de Janeiro, ha lavorato con grandi marchi come Dolce & Gabbana e Gucci, e ha preso parte a numerosi film tra Brasile e Colombia.

Alessia Fabiani, 48 anni, è un’attrice e modella conosciuta come letterina di “Passaparola”. Ha partecipato a numerosi programmi tv, tra cui “Lucignolo” e “Pressing Champions League”, ed è tornata al cinema nel 2018 con il film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Dino Giarrusso, ex politico e giornalista di 50 anni, ha collaborato con testate prestigiose come La Repubblica e L’Unità. È stato anche inviato de “Le Iene” e ha avuto un’importante carriera come regista e sceneggiatore.

Lorenzo Tano, 29 anni, figlio di Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, ha studiato Economia a Budapest e ha partecipato a “Ballando con le Stelle”, dove ha incontrato la maestra Lucrezia Lando, con cui ha una relazione stabile.

Carly Tommasini, 27 anni, è una modella, make-up artist e attivista LGBTQ+. La sua transizione, iniziata nel 2020 e conclusa nel 2023, l’ha resa una figura importante per la comunità, condividendo la sua esperienza sui social e in programmi televisivi come “Zona Bianca” e “Controcorrente”.