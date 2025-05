The Couple ha offerto un momento di riflessione sul passato della televisione italiana. I concorrenti del programma, infatti, non hanno resistito alla tentazione di rievocare uno degli episodi più discussi dell’Isola dei Famosi: il clamoroso scontro del 2008 tra Vladimir Luxuria e Belen Rodríguez. Un confronto che, all’epoca, fece scalpore e che continua a essere ricordato come uno dei momenti più intensi e controversi della storia del reality show.

Lo scontro tra Belen e Luxuria all’Isola dei Famosi

All’epoca, Vladimir Luxuria sostenne che Belen Rodríguez si fosse appartata con Rossano Rubicondi per vivere momenti di intimità, un’affermazione che la showgirl argentina smentì con decisione.

Non solo definì falsa la notizia, ma reagì anche con rabbia, arrivando a esprimersi in modo volgare. Un comportamento che non fu apprezzato né da Luxuria, né dagli autori del programma, né dalla stessa Belen, che anni dopo, nel 2012, ammise di essersi pentita per i toni usati, pur rimanendo ferma sulle sue posizioni. Sono passati diciassette anni da quell’episodio, ma resta ancora oggetto di discussione.

The Couple: concorrenti senza freni sulla storica lite Belen-Luxuria all’Isola dei Famosi

“Ma Belen ha fatt buon. Ve lo dico io, si ha fatt proprio buon!“, ha commentato Laura Maddaloni.

Non tutti i concorrenti del gioco, però, condividono la stessa opinione. Pierangelo Greco, ad esempio, ha espresso un giudizio severo sull’episodio, definendolo eccessivamente volgare e inadatto a quel contesto. Andrea Tabanelli, invece, ha invitato a considerare le motivazioni dietro lo sfogo di Belen:

“Uno deve vedere lo sfogo, cioè cosa c’era dietro. Io ricordo che Vlady diceva che lei era andata con Rossano e Belen disse quella cosa molto pesante”.

Pierangelo Greco ha comunque sottolineato che, nel celebre scontro tra Vladimir Luxuria e Belen Rodríguez all’Isola dei Famosi, la showgirl argentina ha adottato toni completamente inappropriati.