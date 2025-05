A The Couple, Jasmine e Pierangelo si ritrovano protagonisti di un confronto carico di emozioni e rivelazioni. Pierangelo, in particolare, torna a parlare dello scontro avuto con le sorelle Testa, un confronto che ha segnato profondamente i suoi ultimi giorni nella Casa. L’inaspettata rivelazione che emerge durante il loro dialogo lascia tutti senza parole, gettando nuova luce sul caso.

The Couple, scontro tra Pierangelo e le sorelle Testa

Le nomination nell’ultima puntata di The Couple – Una vittoria per due hanno suscitato molti malumori. Pierangelo, furioso dopo essere stato nominato dalle sorelle Testa, le ha accusate di incoerenza.

Lucia ha cercato di chiarire, spiegando che, indipendentemente dal loro voto, la coppia sarebbe comunque finita in nomination a causa della preferenza delle sorelle Boccoli per Antonino e Andrea. Nonostante le spiegazioni, Pierangelo ha mantenuto la sua posizione, attaccando anche Giorgia Villa per aver cambiato idea più volte.

La situazione è peggiorata quando Irma e Giorgia si sono accusate a vicenda di aver votato i due ragazzi. Pierangelo ha ammesso di essere deluso dalla mancanza di sincerità del gruppo, ma Manila Nazzaro lo ha invitato a non aspettarsi troppo dai compagni di gioco, dato che le dinamiche possono cambiare rapidamente.

Lucia e Irma lo hanno accusato di avere astio, mentre Pierangelo ha risposto di aver creduto in loro. Alla fine, ha abbandonato la discussione senza risolvere nulla.

The Couple, confronto tra Jasmine e Pierangelo: l’inaspettata confessione

Pierangelo ripercorre il teso confronto con le sorelle Testa e, con una certa franchezza, ammette di aver sperato in un maggiore supporto da parte di Jasmine. Tuttavia, durante la discussione, la sua compagna si è allontanata, distaccandosi dal gruppo anziché intervenire per sostenerlo.

Questo gesto, che Pierangelo non aveva previsto, ha suscitato in lui un sentimento di solitudine e disappunto, portandolo a riflettere sul loro rapporto e sulla gestione delle difficoltà insieme. A tal proposito, è arrivata la replica della compagna di gioco:

“Nessuno mi ha chiamato. Non mi sono messa in mezzo. Per me hai sbagliato a parlare ma non sono venuta a dirtelo. Abbiamo già parlato, non sapevo cosa dire“.

Nonostante le incomprensioni, Pierangelo cerca di capire la posizione di Jasmine, anche se non la condivide. La ragazza, dal canto suo, cercando di sdrammatizzare, conclude di essere stata nel “mondo magnifico di Jasmine”.