Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità, non mi piacciono le polemiche"

(Adnkronos) - "La polemica improvvisa tra Ranieri e Gasperini? Caspita! Il calcio è così tanto bello, bello giocato, bello dentro le quattro linee. Le polemiche fuori... Le polemiche a me non piacciono. A me piace giocare, piace scherzare, piace divertirmi dentro al campo. Sono due uomini... due ...