Nuovo oleodotto in Turchia: la mossa sul petrolio per aggirare il blocco

Turchia e nuove rotte energetiche: il ruolo strategico del Middle Corridor e del nuovo oleodotto negli equilibri tra Asia ed Europa.

La crescente instabilità nello Stretto di Hormuz e le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici ed energetici del Medio Oriente. In questo contesto, la Turchia cerca di trasformare la crisi in un’opportunità strategica, puntando sul Middle Corridor e su un nuovo oleodotto insieme ad altre infrastrutture energetiche per rafforzare il proprio ruolo di hub tra Asia ed Europa.

Ankara mira così a ridurre la dipendenza dalle rotte marittime tradizionali e ad affermarsi come protagonista nei nuovi equilibri commerciali e logistici globali.

Il Middle Corridor e la sfida strategica tra Turchia, Israele ed Emirati

La Turchia starebbe cercando di rafforzare il proprio ruolo geopolitico in Asia sud-occidentale, inserendosi nella competizione strategica con Israele ed Emirati Arabi Uniti.

Ankara punterebbe a evitare un’escalation diretta tra Stati Uniti, Israele e Iran, ritenendo che una relativa stabilità della Repubblica Islamica sia utile anche ai propri interessi regionali. Allo stesso tempo, sfrutterebbe il timore internazionale legato a possibili blocchi dello Stretto di Hormuz per promuovere una nuova architettura logistica ed energetica centrata sul cosiddetto Middle Corridor, una rete di collegamenti che attraversa Anatolia, Caucaso e Asia Centrale, proponendosi come alternativa sia alle rotte commerciali marittime sia ai tradizionali flussi energetici del Golfo.

Per il presidente Recep Tayyip Erdoğan questo progetto non rappresenterebbe soltanto un’ambizione infrastrutturale, ma una vera piattaforma strategica capace di consolidare la Turchia come ponte tra Europa e Asia. Il corridoio coinvolge Paesi chiave come Azerbaijan, Kazakistan e altri Stati dell’Asia centrale, fino a connettersi con le infrastrutture della Belt and Road Initiative cinese. La sua importanza cresce anche grazie alla rapidità dei trasporti ferroviari, che consentono alle merci di viaggiare dalla Cina all’Europa in circa 10-14 giorni, riducendo i rischi legati alle instabilità nel Mar Rosso e a Hormuz. Ankara vorrebbe inoltre contrastare l’avanzata del progetto IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), sostenuto da Abu Dhabi e Tel Aviv, dimostrando che il Middle Corridor è già una soluzione concreta, resiliente e funzionale alla diversificazione commerciale ed energetica globale.

Nuovo oleodotto in Turchia: la mossa sul petrolio per aggirare il blocco

La crescente instabilità nello Stretto di Hormuz ha reso ancora più urgente la ricerca di rotte energetiche alternative. In questo scenario, la Turchia propone un nuovo corridoio petrolifero che collegherebbe i giacimenti di Bassora, nel sud dell’Iraq, al terminale turco di Ceyhan sul Mediterraneo, riducendo la dipendenza dalle rotte marittime più esposte alle tensioni geopolitiche. L’idea, rilanciata anche da Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, viene considerata strategica non solo per Iraq e Turchia, ma anche per l’Europa, interessata a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e a diminuire la vulnerabilità rispetto ai colli di bottiglia marittimi.

Ankara dispone già di una posizione centrale nei flussi energetici regionali: ogni giorno attraverso il Bosforo transitano oltre 3,5 milioni di barili di petrolio, mentre l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan trasporta fino a 1,2 milioni di barili al giorno verso il Mediterraneo. A questo si aggiunge la riapertura del collegamento Kirkuk-Ceyhan e la prospettiva di rilanciare il gasdotto Trans-Caspico, che potrebbe portare gas dall’Asia centrale verso l’Europa passando proprio dalla Turchia.

Per un Paese fortemente dipendente dall’estero per il proprio fabbisogno energetico, questa strategia significherebbe trasformare una vulnerabilità in uno strumento di potere. L’obiettivo finale è diventare un hub energetico e commerciale imprescindibile tra Oriente e Occidente, aumentando allo stesso tempo il proprio peso politico, economico e militare nello scenario internazionale.