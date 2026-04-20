Alcaraz, infortunio preoccupa: "Potrebbe saltare Internazionali e Roland Garros"

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros? L'infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e potrebbe costringerlo a restare fuori dai campi per molto tempo, con il rischio di sciv...

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Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros? L’infortunio rimediato a Barcellona dal tennista spagnolo, che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid, preoccupa e potrebbe costringerlo a restare fuori dai campi per molto tempo, con il rischio di scivolare ancora più indietro nel ranking Atp dopo il sorpasso piazzato da Jannik Sinner al numero 1.

A lanciare l’allarme è stato Feliciano Lopez, il direttore del torneo della capitale spagnola, che a Radioestadio ha raccontato di aver subito un infortunio simile da giocatore: “Io sono stato fermo circa due mesi, ma non so quale sia l’entità del suo infortunio.

Io non riuscivo nemmeno a tenere la racchetta in mano, dopo tornei intensi arrivi stanco e un problema de genere può accadere”.

“Spero non ci sia rottura di qualche piccolo osso del polso”, ha spiegato, “ma penso che sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare per Parigi e recuperare il prima possibile, perché per lui è un momento importante della stagione.

Ci sono circa 4.000 punti in palio”.

Carlos Alcaraz ha rimediato un infortunio al polso durante il match contro Virtanen nel primo turno dell’Atp 500 di Barcellona, vinto in due set 6-4, 6-2. Durante il primo set infatti, Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l’interruzione e l’intervento del fisioterapista. Dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale, salvo poi ritirarsi al termine del match.

“E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, ha detto Alcaraz in conferenza stampa, “nel match diho sentito un dolore al polso, è aumentato gradualmente.

Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”.

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