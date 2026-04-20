Roma, Pellegrini e futuro di Gasperini: "Posso solo dire che daremo tutto"

(Adnkronos) - Gian Piero Gasperini lascerà la Roma a fine stagione? Il tecnico giallorosso è sempre più in bilico dopo la lite (a distanza) con Claudio Ranieri che ha inasprito i rapporti con la dirigenza. Prima della partita interna contro il Pisa, il senior advisor della famiglia Friedkin ave...

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Gian Piero Gasperini lascerà la Roma a fine stagione? Il tecnico giallorosso è sempre più in bilico dopo la lite (a distanza) con Claudio Ranieri che ha inasprito i rapporti con la dirigenza. Prima della partita interna contro il Pisa, il senior advisor della famiglia Friedkin aveva voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina.

Nonostante la non risposta dell’allenatore, le parole di Ranieri che hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso nella Roma e agitato la piazza, in un momento cruciale della stagione, alimentando dubbi sul futuro giallorosso di Gasperini. A margine dell’evento ‘Inside the Sport 2026’ il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, attualmente infortunato, ha parlato proprio del futuro del suo allenatore: “Io posso dire alla mia gente la verità, cioè che la Roma darà tutto in queste 5 partite che mancano”.

“Nell’ultimo mese purtroppo abbiamo avuto un calo, ma la stagione è stata in crescendo e potrebbe essere un grande punto di partenza”, ha detto Pellegrini, dribblando così abilmente la domanda ma confermando di fatto l’incertezza intorno a Gasperini, “poi è importante vedere dove si arriverà per dare giudizi complessivi alla stagione.

Noi seguiremo il mister per quello che ci chiederà”.

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